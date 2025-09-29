Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの現在の価格は20.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.79%やUSDにも注目します。TDS-PVの動きはライブチャートで確認できます。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenへの投資では、年間の値幅17.05 - 21.50と現在の20.21を考慮します。注文は多くの場合20.21や20.51で行われる前に、7.79%や7.79%と比較されます。TDS-PVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの過去1年の最高値は21.50でした。17.05 - 21.50内で株価は大きく変動し、20.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最低値は？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC(TDS-PV)の年間最安値は17.05でした。現在の20.21や17.05 - 21.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDS-PVの動きはライブチャートで確認できます。