TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

20.21 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TDS-PVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり19.91の安値と20.41の高値で取引されました。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TDS-PV株の現在の価格は？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株価は本日20.21です。0.00%内で取引され、前日の終値は20.21、取引量は143に達しました。TDS-PVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は配当を出しますか？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの現在の価格は20.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.79%やUSDにも注目します。TDS-PVの動きはライブチャートで確認できます。

TDS-PV株を買う方法は？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は現在20.21で購入可能です。注文は通常20.21または20.51付近で行われ、143や0.20%が市場の動きを示します。TDS-PVの最新情報はライブチャートで確認できます。

TDS-PV株に投資する方法は？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenへの投資では、年間の値幅17.05 - 21.50と現在の20.21を考慮します。注文は多くの場合20.21や20.51で行われる前に、7.79%や7.79%と比較されます。TDS-PVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最高値は？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの過去1年の最高値は21.50でした。17.05 - 21.50内で株価は大きく変動し、20.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最低値は？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC(TDS-PV)の年間最安値は17.05でした。現在の20.21や17.05 - 21.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDS-PVの動きはライブチャートで確認できます。

TDS-PVの株式分割はいつ行われましたか？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.21、7.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.91 20.41
1年のレンジ
17.05 21.50
以前の終値
20.21
始値
20.17
買値
20.21
買値
20.51
安値
19.91
高値
20.41
出来高
143
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
7.79%
6ヶ月の変化
7.79%
1年の変化
7.79%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待