- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
TDS-PVの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり19.91の安値と20.41の高値で取引されました。
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TDS-PV株の現在の価格は？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株価は本日20.21です。0.00%内で取引され、前日の終値は20.21、取引量は143に達しました。TDS-PVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は配当を出しますか？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの現在の価格は20.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.79%やUSDにも注目します。TDS-PVの動きはライブチャートで確認できます。
TDS-PV株を買う方法は？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenの株は現在20.21で購入可能です。注文は通常20.21または20.51付近で行われ、143や0.20%が市場の動きを示します。TDS-PVの最新情報はライブチャートで確認できます。
TDS-PV株に投資する方法は？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenへの投資では、年間の値幅17.05 - 21.50と現在の20.21を考慮します。注文は多くの場合20.21や20.51で行われる前に、7.79%や7.79%と比較されます。TDS-PVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最高値は？
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの過去1年の最高値は21.50でした。17.05 - 21.50内で株価は大きく変動し、20.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCの株の最低値は？
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC(TDS-PV)の年間最安値は17.05でした。現在の20.21や17.05 - 21.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDS-PVの動きはライブチャートで確認できます。
TDS-PVの株式分割はいつ行われましたか？
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represenは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.21、7.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.21
- 始値
- 20.17
- 買値
- 20.21
- 買値
- 20.51
- 安値
- 19.91
- 高値
- 20.41
- 出来高
- 143
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 7.79%
- 6ヶ月の変化
- 7.79%
- 1年の変化
- 7.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前