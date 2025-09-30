- Visão do mercado
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
A taxa do STT-PG para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.41 e o mais alto foi 23.56.
Veja a dinâmica do par de moedas State Street Corporation Depositary shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de STT-PG hoje?
Hoje State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) está avaliado em 23.45. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 23.47, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de STT-PG em tempo real.
As ações de State Street Corporation Depositary shares, each representing a pagam dividendos?
Atualmente State Street Corporation Depositary shares, each representing a está avaliado em 23.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.30% e USD. Monitore os movimentos de STT-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de STT-PG?
Você pode comprar ações de State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) pelo preço atual 23.45. Ordens geralmente são executadas perto de 23.45 ou 23.75, enquanto 46 e -0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de STT-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de STT-PG?
Investir em State Street Corporation Depositary shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 21.32 - 23.89 e o preço atual 23.45. Muitos comparam 3.30% e 5.30% antes de enviar ordens em 23.45 ou 23.75. Estude as mudanças diárias de preço de STT-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações STATE STREET CORP?
O maior preço de STATE STREET CORP (STT-PG) no último ano foi 23.89. As ações oscilaram bastante dentro de 21.32 - 23.89, e a comparação com 23.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de State Street Corporation Depositary shares, each representing a no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações STATE STREET CORP?
O menor preço de STATE STREET CORP (STT-PG) no ano foi 21.32. A comparação com o preço atual 23.45 e 21.32 - 23.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de STT-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de STT-PG?
No passado State Street Corporation Depositary shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.47 e 5.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.47
- Open
- 23.54
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Low
- 23.41
- High
- 23.56
- Volume
- 46
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 3.30%
- Mudança de 6 meses
- 5.30%
- Mudança anual
- 5.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4