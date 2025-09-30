CotaçõesSeções
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a

23.45 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do STT-PG para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.41 e o mais alto foi 23.56.

Veja a dinâmica do par de moedas State Street Corporation Depositary shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de STT-PG hoje?

Hoje State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) está avaliado em 23.45. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 23.47, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de STT-PG em tempo real.

As ações de State Street Corporation Depositary shares, each representing a pagam dividendos?

Atualmente State Street Corporation Depositary shares, each representing a está avaliado em 23.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.30% e USD. Monitore os movimentos de STT-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de STT-PG?

Você pode comprar ações de State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) pelo preço atual 23.45. Ordens geralmente são executadas perto de 23.45 ou 23.75, enquanto 46 e -0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de STT-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de STT-PG?

Investir em State Street Corporation Depositary shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 21.32 - 23.89 e o preço atual 23.45. Muitos comparam 3.30% e 5.30% antes de enviar ordens em 23.45 ou 23.75. Estude as mudanças diárias de preço de STT-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações STATE STREET CORP?

O maior preço de STATE STREET CORP (STT-PG) no último ano foi 23.89. As ações oscilaram bastante dentro de 21.32 - 23.89, e a comparação com 23.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de State Street Corporation Depositary shares, each representing a no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações STATE STREET CORP?

O menor preço de STATE STREET CORP (STT-PG) no ano foi 21.32. A comparação com o preço atual 23.45 e 21.32 - 23.89 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de STT-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de STT-PG?

No passado State Street Corporation Depositary shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.47 e 5.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.41 23.56
Faixa anual
21.32 23.89
Fechamento anterior
23.47
Open
23.54
Bid
23.45
Ask
23.75
Low
23.41
High
23.56
Volume
46
Mudança diária
-0.09%
Mudança mensal
3.30%
Mudança de 6 meses
5.30%
Mudança anual
5.30%
