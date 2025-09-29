报价部分
货币 / STT-PG
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a

23.45 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日STT-PG汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点23.41和高点23.56进行交易。

关注State Street Corporation Depositary shares, each representing a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

STT-PG股票今天的价格是多少？

State Street Corporation Depositary shares, each representing a股票今天的定价为23.45。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为23.47，交易量达到46。STT-PG的实时价格图表显示了这些更新。

State Street Corporation Depositary shares, each representing a股票是否支付股息？

State Street Corporation Depositary shares, each representing a目前的价值为23.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.30%和USD。实时查看图表以跟踪STT-PG走势。

如何购买STT-PG股票？

您可以以23.45的当前价格购买State Street Corporation Depositary shares, each representing a股票。订单通常设置在23.45或23.75附近，而46和-0.38%显示市场活动。立即关注STT-PG的实时图表更新。

如何投资STT-PG股票？

投资State Street Corporation Depositary shares, each representing a需要考虑年度范围21.32 - 23.89和当前价格23.45。许多人在以23.45或23.75下订单之前，会比较3.30%和。实时查看STT-PG价格图表，了解每日变化。

STATE STREET CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，STATE STREET CORP的最高价格是23.89。在21.32 - 23.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street Corporation Depositary shares, each representing a的绩效。

STATE STREET CORP股票的最低价格是多少？

STATE STREET CORP（STT-PG）的最低价格为21.32。将其与当前的23.45和21.32 - 23.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STT-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STT-PG股票是什么时候拆分的？

State Street Corporation Depositary shares, each representing a历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.47和5.30%中可见。

日范围
23.41 23.56
年范围
21.32 23.89
前一天收盘价
23.47
开盘价
23.54
卖价
23.45
买价
23.75
最低价
23.41
最高价
23.56
交易量
46
日变化
-0.09%
月变化
3.30%
6个月变化
5.30%
年变化
5.30%
