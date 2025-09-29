STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
今日STT-PG汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点23.41和高点23.56进行交易。
关注State Street Corporation Depositary shares, each representing a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
STT-PG股票今天的价格是多少？
State Street Corporation Depositary shares, each representing a股票今天的定价为23.45。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为23.47，交易量达到46。STT-PG的实时价格图表显示了这些更新。
State Street Corporation Depositary shares, each representing a股票是否支付股息？
State Street Corporation Depositary shares, each representing a目前的价值为23.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.30%和USD。实时查看图表以跟踪STT-PG走势。
如何购买STT-PG股票？
您可以以23.45的当前价格购买State Street Corporation Depositary shares, each representing a股票。订单通常设置在23.45或23.75附近，而46和-0.38%显示市场活动。立即关注STT-PG的实时图表更新。
如何投资STT-PG股票？
投资State Street Corporation Depositary shares, each representing a需要考虑年度范围21.32 - 23.89和当前价格23.45。许多人在以23.45或23.75下订单之前，会比较3.30%和。实时查看STT-PG价格图表，了解每日变化。
STATE STREET CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，STATE STREET CORP的最高价格是23.89。在21.32 - 23.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street Corporation Depositary shares, each representing a的绩效。
STATE STREET CORP股票的最低价格是多少？
STATE STREET CORP（STT-PG）的最低价格为21.32。将其与当前的23.45和21.32 - 23.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STT-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STT-PG股票是什么时候拆分的？
State Street Corporation Depositary shares, each representing a历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.47和5.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.47
- 开盘价
- 23.54
- 卖价
- 23.45
- 买价
- 23.75
- 最低价
- 23.41
- 最高价
- 23.56
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 3.30%
- 6个月变化
- 5.30%
- 年变化
- 5.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值