STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
Курс STT-PG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 23.56.
Следите за динамикой State Street Corporation Depositary shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STT-PG сегодня?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) сегодня оценивается на уровне 23.43. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 23.47, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STT-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street Corporation Depositary shares, each representing a?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a в настоящее время оценивается в 23.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.21% и USD. Отслеживайте движения STT-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции STT-PG?
Вы можете купить акции State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) по текущей цене 23.43. Ордера обычно размещаются около 23.43 или 23.73, тогда как 41 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STT-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STT-PG?
Инвестирование в State Street Corporation Depositary shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 21.32 - 23.89 и текущей цены 23.43. Многие сравнивают 3.22% и 5.21% перед размещением ордеров на 23.43 или 23.73. Изучайте ежедневные изменения цены STT-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции STATE STREET CORP?
Самая высокая цена STATE STREET CORP (STT-PG) за последний год составила 23.89. Акции заметно колебались в пределах 21.32 - 23.89, сравнение с 23.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street Corporation Depositary shares, each representing a на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции STATE STREET CORP?
Самая низкая цена STATE STREET CORP (STT-PG) за год составила 21.32. Сравнение с текущими 23.43 и 21.32 - 23.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STT-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STT-PG?
В прошлом State Street Corporation Depositary shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.47 и 5.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.47
- Open
- 23.54
- Bid
- 23.43
- Ask
- 23.73
- Low
- 23.41
- High
- 23.56
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 3.22%
- 6-месячное изменение
- 5.21%
- Годовое изменение
- 5.21%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%