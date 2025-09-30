- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
Der Wechselkurs von STT-PG hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 23.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die State Street Corporation Depositary shares, each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von STT-PG heute?
Die Aktie von State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) notiert heute bei 23.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.47 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von STT-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie STT-PG Dividenden?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a wird derzeit mit 23.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von STT-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich STT-PG-Aktien?
Sie können Aktien von State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) zum aktuellen Kurs von 23.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.45 oder 23.75 platziert, während 46 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von STT-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in STT-PG-Aktien?
Bei einer Investition in State Street Corporation Depositary shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 21.32 - 23.89 und der aktuelle Kurs 23.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.30% und 5.30%, bevor sie Orders zu 23.45 oder 23.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von STT-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von STATE STREET CORP?
Der höchste Kurs von STATE STREET CORP (STT-PG) im vergangenen Jahr lag bei 23.89. Innerhalb von 21.32 - 23.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von State Street Corporation Depositary shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von STATE STREET CORP?
Der niedrigste Kurs von STATE STREET CORP (STT-PG) im Laufe des Jahres betrug 21.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.45 und der Spanne 21.32 - 23.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von STT-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von STT-PG statt?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.47 und 5.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.47
- Eröffnung
- 23.54
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Tief
- 23.41
- Hoch
- 23.56
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 3.30%
- 6-Monatsänderung
- 5.30%
- Jahresänderung
- 5.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4