KurseKategorien
Währungen / STT-PG
Zurück zum Aktien

STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a

23.45 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STT-PG hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 23.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die State Street Corporation Depositary shares, each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von STT-PG heute?

Die Aktie von State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) notiert heute bei 23.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.47 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von STT-PG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie STT-PG Dividenden?

State Street Corporation Depositary shares, each representing a wird derzeit mit 23.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von STT-PG zu verfolgen.

Wie kaufe ich STT-PG-Aktien?

Sie können Aktien von State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) zum aktuellen Kurs von 23.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.45 oder 23.75 platziert, während 46 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von STT-PG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in STT-PG-Aktien?

Bei einer Investition in State Street Corporation Depositary shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 21.32 - 23.89 und der aktuelle Kurs 23.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.30% und 5.30%, bevor sie Orders zu 23.45 oder 23.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von STT-PG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von STATE STREET CORP?

Der höchste Kurs von STATE STREET CORP (STT-PG) im vergangenen Jahr lag bei 23.89. Innerhalb von 21.32 - 23.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von State Street Corporation Depositary shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von STATE STREET CORP?

Der niedrigste Kurs von STATE STREET CORP (STT-PG) im Laufe des Jahres betrug 21.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.45 und der Spanne 21.32 - 23.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von STT-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von STT-PG statt?

State Street Corporation Depositary shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.47 und 5.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.41 23.56
Jahresspanne
21.32 23.89
Vorheriger Schlusskurs
23.47
Eröffnung
23.54
Bid
23.45
Ask
23.75
Tief
23.41
Hoch
23.56
Volumen
46
Tagesänderung
-0.09%
Monatsänderung
3.30%
6-Monatsänderung
5.30%
Jahresänderung
5.30%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4