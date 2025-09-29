- Panorámica
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
El tipo de cambio de STT-PG de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.41, mientras que el máximo ha alcanzado 23.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas State Street Corporation Depositary shares, each representing a. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de STT-PG hoy?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) se evalúa hoy en 23.45. El instrumento se negocia dentro de -0.09%; el cierre de ayer ha sido 23.47 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios STT-PG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de State Street Corporation Depositary shares, each representing a?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a se evalúa actualmente en 23.45. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.30% y USD. Monitoree los movimientos de STT-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de STT-PG?
Puede comprar acciones de State Street Corporation Depositary shares, each representing a (STT-PG) al precio actual de 23.45. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.45 o 23.75, mientras que 46 y -0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de STT-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de STT-PG?
Invertir en State Street Corporation Depositary shares, each representing a implica tener en cuenta el rango anual 21.32 - 23.89 y el precio actual 23.45. Muchos comparan 3.30% y 5.30% antes de colocar órdenes en 23.45 o 23.75. Estudie los cambios diarios de precios de STT-PG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de STATE STREET CORP?
El precio más alto de STATE STREET CORP (STT-PG) en el último año ha sido 23.89. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.32 - 23.89, una comparación con 23.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de State Street Corporation Depositary shares, each representing a en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de STATE STREET CORP?
El precio más bajo de STATE STREET CORP (STT-PG) para el año ha sido 21.32. La comparación con los actuales 23.45 y 21.32 - 23.89 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de STT-PG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de STT-PG?
En el pasado, State Street Corporation Depositary shares, each representing a ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.47 y 5.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.47
- Open
- 23.54
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Low
- 23.41
- High
- 23.56
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 3.30%
- Cambio a 6 meses
- 5.30%
- Cambio anual
- 5.30%
