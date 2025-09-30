QuotazioniSezioni
STT-PG
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a

23.45 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STT-PG ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.41 e ad un massimo di 23.56.

Segui le dinamiche di State Street Corporation Depositary shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni STT-PG oggi?

Oggi le azioni State Street Corporation Depositary shares, each representing a sono prezzate a 23.45. Viene scambiato all'interno di -0.09%, la chiusura di ieri è stata 23.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di STT-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni State Street Corporation Depositary shares, each representing a pagano dividendi?

State Street Corporation Depositary shares, each representing a è attualmente valutato a 23.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di STT-PG.

Come acquistare azioni STT-PG?

Puoi acquistare azioni State Street Corporation Depositary shares, each representing a al prezzo attuale di 23.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.45 o 23.75, mentre 46 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di STT-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni STT-PG?

Investire in State Street Corporation Depositary shares, each representing a implica considerare l'intervallo annuale 21.32 - 23.89 e il prezzo attuale 23.45. Molti confrontano 3.30% e 5.30% prima di effettuare ordini su 23.45 o 23.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di STT-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni STATE STREET CORP?

Il prezzo massimo di STATE STREET CORP nell'ultimo anno è stato 23.89. All'interno di 21.32 - 23.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di State Street Corporation Depositary shares, each representing a utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni STATE STREET CORP?

Il prezzo più basso di STATE STREET CORP (STT-PG) nel corso dell'anno è stato 21.32. Confrontandolo con gli attuali 23.45 e 21.32 - 23.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda STT-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di STT-PG?

State Street Corporation Depositary shares, each representing a ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.47 e 5.30%.

Intervallo Giornaliero
23.41 23.56
Intervallo Annuale
21.32 23.89
Chiusura Precedente
23.47
Apertura
23.54
Bid
23.45
Ask
23.75
Minimo
23.41
Massimo
23.56
Volume
46
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
3.30%
Variazione Semestrale
5.30%
Variazione Annuale
5.30%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4