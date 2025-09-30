- Panoramica
STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
Il tasso di cambio STT-PG ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.41 e ad un massimo di 23.56.
Segui le dinamiche di State Street Corporation Depositary shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni STT-PG oggi?
Oggi le azioni State Street Corporation Depositary shares, each representing a sono prezzate a 23.45. Viene scambiato all'interno di -0.09%, la chiusura di ieri è stata 23.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di STT-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni State Street Corporation Depositary shares, each representing a pagano dividendi?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a è attualmente valutato a 23.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di STT-PG.
Come acquistare azioni STT-PG?
Puoi acquistare azioni State Street Corporation Depositary shares, each representing a al prezzo attuale di 23.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.45 o 23.75, mentre 46 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di STT-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni STT-PG?
Investire in State Street Corporation Depositary shares, each representing a implica considerare l'intervallo annuale 21.32 - 23.89 e il prezzo attuale 23.45. Molti confrontano 3.30% e 5.30% prima di effettuare ordini su 23.45 o 23.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di STT-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni STATE STREET CORP?
Il prezzo massimo di STATE STREET CORP nell'ultimo anno è stato 23.89. All'interno di 21.32 - 23.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di State Street Corporation Depositary shares, each representing a utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni STATE STREET CORP?
Il prezzo più basso di STATE STREET CORP (STT-PG) nel corso dell'anno è stato 21.32. Confrontandolo con gli attuali 23.45 e 21.32 - 23.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda STT-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di STT-PG?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.47 e 5.30%.
- Chiusura Precedente
- 23.47
- Apertura
- 23.54
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Minimo
- 23.41
- Massimo
- 23.56
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 3.30%
- Variazione Semestrale
- 5.30%
- Variazione Annuale
- 5.30%
