STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
STT-PGの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり23.41の安値と23.56の高値で取引されました。
State Street Corporation Depositary shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
STT-PG株の現在の価格は？
State Street Corporation Depositary shares, each representing aの株価は本日23.45です。-0.09%内で取引され、前日の終値は23.47、取引量は46に達しました。STT-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
State Street Corporation Depositary shares, each representing aの株は配当を出しますか？
State Street Corporation Depositary shares, each representing aの現在の価格は23.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.30%やUSDにも注目します。STT-PGの動きはライブチャートで確認できます。
STT-PG株を買う方法は？
State Street Corporation Depositary shares, each representing aの株は現在23.45で購入可能です。注文は通常23.45または23.75付近で行われ、46や-0.38%が市場の動きを示します。STT-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。
STT-PG株に投資する方法は？
State Street Corporation Depositary shares, each representing aへの投資では、年間の値幅21.32 - 23.89と現在の23.45を考慮します。注文は多くの場合23.45や23.75で行われる前に、3.30%や5.30%と比較されます。STT-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
STATE STREET CORPの株の最高値は？
STATE STREET CORPの過去1年の最高値は23.89でした。21.32 - 23.89内で株価は大きく変動し、23.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。State Street Corporation Depositary shares, each representing aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
STATE STREET CORPの株の最低値は？
STATE STREET CORP(STT-PG)の年間最安値は21.32でした。現在の23.45や21.32 - 23.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。STT-PGの動きはライブチャートで確認できます。
STT-PGの株式分割はいつ行われましたか？
State Street Corporation Depositary shares, each representing aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.47、5.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.47
- 始値
- 23.54
- 買値
- 23.45
- 買値
- 23.75
- 安値
- 23.41
- 高値
- 23.56
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 3.30%
- 6ヶ月の変化
- 5.30%
- 1年の変化
- 5.30%
