STT-PG: State Street Corporation Depositary shares, each representing a
Le taux de change de STT-PG a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.41 et à un maximum de 23.56.
Suivez la dynamique State Street Corporation Depositary shares, each representing a. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action STT-PG aujourd'hui ?
L'action State Street Corporation Depositary shares, each representing a est cotée à 23.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.09%, a clôturé hier à 23.47 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de STT-PG présente ces mises à jour.
L'action State Street Corporation Depositary shares, each representing a verse-t-elle des dividendes ?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a est actuellement valorisé à 23.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de STT-PG.
Comment acheter des actions STT-PG ?
Vous pouvez acheter des actions State Street Corporation Depositary shares, each representing a au cours actuel de 23.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.45 ou de 23.75, le 46 et le -0.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de STT-PG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action STT-PG ?
Investir dans State Street Corporation Depositary shares, each representing a implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.32 - 23.89 et le prix actuel 23.45. Beaucoup comparent 3.30% et 5.30% avant de passer des ordres à 23.45 ou 23.75. Consultez le graphique du cours de STT-PG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action STATE STREET CORP ?
Le cours le plus élevé de STATE STREET CORP l'année dernière était 23.89. Au cours de 21.32 - 23.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de State Street Corporation Depositary shares, each representing a sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action STATE STREET CORP ?
Le cours le plus bas de STATE STREET CORP (STT-PG) sur l'année a été 21.32. Sa comparaison avec 23.45 et 21.32 - 23.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de STT-PG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action STT-PG a-t-elle été divisée ?
State Street Corporation Depositary shares, each representing a a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.47 et 5.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.47
- Ouverture
- 23.54
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Plus Bas
- 23.41
- Plus Haut
- 23.56
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- 3.30%
- Changement à 6 Mois
- 5.30%
- Changement Annuel
- 5.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4