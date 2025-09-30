- Visão do mercado
STEX: Streamex Corp.
A taxa do STEX para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.06 e o mais alto foi 5.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Streamex Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de STEX hoje?
Hoje Streamex Corp. (STEX) está avaliado em 5.47. O instrumento é negociado dentro de -0.91%, o fechamento de ontem foi 5.52, e o volume de negociação atingiu 1851. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de STEX em tempo real.
As ações de Streamex Corp. pagam dividendos?
Atualmente Streamex Corp. está avaliado em 5.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.33% e USD. Monitore os movimentos de STEX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de STEX?
Você pode comprar ações de Streamex Corp. (STEX) pelo preço atual 5.47. Ordens geralmente são executadas perto de 5.47 ou 5.77, enquanto 1851 e -3.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de STEX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de STEX?
Investir em Streamex Corp. envolve considerar a faixa anual 4.90 - 7.44 e o preço atual 5.47. Muitos comparam -10.33% e -10.33% antes de enviar ordens em 5.47 ou 5.77. Estude as mudanças diárias de preço de STEX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Streamex Corp.?
O maior preço de Streamex Corp. (STEX) no último ano foi 7.44. As ações oscilaram bastante dentro de 4.90 - 7.44, e a comparação com 5.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Streamex Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Streamex Corp.?
O menor preço de Streamex Corp. (STEX) no ano foi 4.90. A comparação com o preço atual 5.47 e 4.90 - 7.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de STEX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de STEX?
No passado Streamex Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.52 e -10.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.52
- Open
- 5.68
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Low
- 5.06
- High
- 5.89
- Volume
- 1.851 K
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- -10.33%
- Mudança de 6 meses
- -10.33%
- Mudança anual
- -10.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4