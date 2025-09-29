クォートセクション
通貨 / STEX
STEX: Streamex Corp.

5.47 USD 0.05 (0.91%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STEXの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり5.06の安値と5.89の高値で取引されました。

Streamex Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

STEX株の現在の価格は？

Streamex Corp.の株価は本日5.47です。-0.91%内で取引され、前日の終値は5.52、取引量は1851に達しました。STEXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Streamex Corp.の株は配当を出しますか？

Streamex Corp.の現在の価格は5.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.33%やUSDにも注目します。STEXの動きはライブチャートで確認できます。

STEX株を買う方法は？

Streamex Corp.の株は現在5.47で購入可能です。注文は通常5.47または5.77付近で行われ、1851や-3.70%が市場の動きを示します。STEXの最新情報はライブチャートで確認できます。

STEX株に投資する方法は？

Streamex Corp.への投資では、年間の値幅4.90 - 7.44と現在の5.47を考慮します。注文は多くの場合5.47や5.77で行われる前に、-10.33%や-10.33%と比較されます。STEXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Streamex Corp.の株の最高値は？

Streamex Corp.の過去1年の最高値は7.44でした。4.90 - 7.44内で株価は大きく変動し、5.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Streamex Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Streamex Corp.の株の最低値は？

Streamex Corp.(STEX)の年間最安値は4.90でした。現在の5.47や4.90 - 7.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。STEXの動きはライブチャートで確認できます。

STEXの株式分割はいつ行われましたか？

Streamex Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.52、-10.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.06 5.89
1年のレンジ
4.90 7.44
以前の終値
5.52
始値
5.68
買値
5.47
買値
5.77
安値
5.06
高値
5.89
出来高
1.851 K
1日の変化
-0.91%
1ヶ月の変化
-10.33%
6ヶ月の変化
-10.33%
1年の変化
-10.33%
