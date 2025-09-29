报价部分
货币 / STEX
STEX: Streamex Corp.

5.47 USD 0.05 (0.91%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日STEX汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点5.06和高点5.89进行交易。

关注Streamex Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

STEX股票今天的价格是多少？

Streamex Corp.股票今天的定价为5.47。它在-0.91%范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到1851。STEX的实时价格图表显示了这些更新。

Streamex Corp.股票是否支付股息？

Streamex Corp.目前的价值为5.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.33%和USD。实时查看图表以跟踪STEX走势。

如何购买STEX股票？

您可以以5.47的当前价格购买Streamex Corp.股票。订单通常设置在5.47或5.77附近，而1851和-3.70%显示市场活动。立即关注STEX的实时图表更新。

如何投资STEX股票？

投资Streamex Corp.需要考虑年度范围4.90 - 7.44和当前价格5.47。许多人在以5.47或5.77下订单之前，会比较-10.33%和。实时查看STEX价格图表，了解每日变化。

Streamex Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Streamex Corp.的最高价格是7.44。在4.90 - 7.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Streamex Corp.的绩效。

Streamex Corp.股票的最低价格是多少？

Streamex Corp.（STEX）的最低价格为4.90。将其与当前的5.47和4.90 - 7.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STEX股票是什么时候拆分的？

Streamex Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.52和-10.33%中可见。

日范围
5.06 5.89
年范围
4.90 7.44
前一天收盘价
5.52
开盘价
5.68
卖价
5.47
买价
5.77
最低价
5.06
最高价
5.89
交易量
1.851 K
日变化
-0.91%
月变化
-10.33%
6个月变化
-10.33%
年变化
-10.33%
