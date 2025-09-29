STEX: Streamex Corp.
今日STEX汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点5.06和高点5.89进行交易。
关注Streamex Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
STEX股票今天的价格是多少？
Streamex Corp.股票今天的定价为5.47。它在-0.91%范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到1851。STEX的实时价格图表显示了这些更新。
Streamex Corp.股票是否支付股息？
Streamex Corp.目前的价值为5.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.33%和USD。实时查看图表以跟踪STEX走势。
如何购买STEX股票？
您可以以5.47的当前价格购买Streamex Corp.股票。订单通常设置在5.47或5.77附近，而1851和-3.70%显示市场活动。立即关注STEX的实时图表更新。
如何投资STEX股票？
投资Streamex Corp.需要考虑年度范围4.90 - 7.44和当前价格5.47。许多人在以5.47或5.77下订单之前，会比较-10.33%和。实时查看STEX价格图表，了解每日变化。
Streamex Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Streamex Corp.的最高价格是7.44。在4.90 - 7.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Streamex Corp.的绩效。
Streamex Corp.股票的最低价格是多少？
Streamex Corp.（STEX）的最低价格为4.90。将其与当前的5.47和4.90 - 7.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STEX股票是什么时候拆分的？
Streamex Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.52和-10.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.52
- 开盘价
- 5.68
- 卖价
- 5.47
- 买价
- 5.77
- 最低价
- 5.06
- 最高价
- 5.89
- 交易量
- 1.851 K
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- -10.33%
- 6个月变化
- -10.33%
- 年变化
- -10.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值