- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STEX: Streamex Corp.
El tipo de cambio de STEX de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.06, mientras que el máximo ha alcanzado 5.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Streamex Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de STEX hoy?
Streamex Corp. (STEX) se evalúa hoy en 5.47. El instrumento se negocia dentro de -0.91%; el cierre de ayer ha sido 5.52 y el volumen comercial ha alcanzado 1851. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios STEX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Streamex Corp.?
Streamex Corp. se evalúa actualmente en 5.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.33% y USD. Monitoree los movimientos de STEX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de STEX?
Puede comprar acciones de Streamex Corp. (STEX) al precio actual de 5.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.47 o 5.77, mientras que 1851 y -3.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de STEX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de STEX?
Invertir en Streamex Corp. implica tener en cuenta el rango anual 4.90 - 7.44 y el precio actual 5.47. Muchos comparan -10.33% y -10.33% antes de colocar órdenes en 5.47 o 5.77. Estudie los cambios diarios de precios de STEX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Streamex Corp.?
El precio más alto de Streamex Corp. (STEX) en el último año ha sido 7.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.90 - 7.44, una comparación con 5.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Streamex Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Streamex Corp.?
El precio más bajo de Streamex Corp. (STEX) para el año ha sido 4.90. La comparación con los actuales 5.47 y 4.90 - 7.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de STEX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de STEX?
En el pasado, Streamex Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.52 y -10.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.52
- Open
- 5.68
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Low
- 5.06
- High
- 5.89
- Volumen
- 1.851 K
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- -10.33%
- Cambio a 6 meses
- -10.33%
- Cambio anual
- -10.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.