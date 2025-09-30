- Aperçu
STEX: Streamex Corp.
Le taux de change de STEX a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.06 et à un maximum de 5.89.
Suivez la dynamique Streamex Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action STEX aujourd'hui ?
L'action Streamex Corp. est cotée à 5.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.91%, a clôturé hier à 5.52 et son volume d'échange a atteint 1851. Le graphique en temps réel du cours de STEX présente ces mises à jour.
L'action Streamex Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Streamex Corp. est actuellement valorisé à 5.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de STEX.
Comment acheter des actions STEX ?
Vous pouvez acheter des actions Streamex Corp. au cours actuel de 5.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.47 ou de 5.77, le 1851 et le -3.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de STEX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action STEX ?
Investir dans Streamex Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.90 - 7.44 et le prix actuel 5.47. Beaucoup comparent -10.33% et -10.33% avant de passer des ordres à 5.47 ou 5.77. Consultez le graphique du cours de STEX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Streamex Corp. ?
Le cours le plus élevé de Streamex Corp. l'année dernière était 7.44. Au cours de 4.90 - 7.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Streamex Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Streamex Corp. ?
Le cours le plus bas de Streamex Corp. (STEX) sur l'année a été 4.90. Sa comparaison avec 5.47 et 4.90 - 7.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de STEX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action STEX a-t-elle été divisée ?
Streamex Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.52 et -10.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.52
- Ouverture
- 5.68
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Plus Bas
- 5.06
- Plus Haut
- 5.89
- Volume
- 1.851 K
- Changement quotidien
- -0.91%
- Changement Mensuel
- -10.33%
- Changement à 6 Mois
- -10.33%
- Changement Annuel
- -10.33%
