STEX: Streamex Corp.

5.47 USD 0.05 (0.91%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STEX ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 5.89.

Segui le dinamiche di Streamex Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni STEX oggi?

Oggi le azioni Streamex Corp. sono prezzate a 5.47. Viene scambiato all'interno di -0.91%, la chiusura di ieri è stata 5.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 1851. Il grafico dei prezzi in tempo reale di STEX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Streamex Corp. pagano dividendi?

Streamex Corp. è attualmente valutato a 5.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di STEX.

Come acquistare azioni STEX?

Puoi acquistare azioni Streamex Corp. al prezzo attuale di 5.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.47 o 5.77, mentre 1851 e -3.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di STEX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni STEX?

Investire in Streamex Corp. implica considerare l'intervallo annuale 4.90 - 7.44 e il prezzo attuale 5.47. Molti confrontano -10.33% e -10.33% prima di effettuare ordini su 5.47 o 5.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di STEX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Streamex Corp.?

Il prezzo massimo di Streamex Corp. nell'ultimo anno è stato 7.44. All'interno di 4.90 - 7.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Streamex Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Streamex Corp.?

Il prezzo più basso di Streamex Corp. (STEX) nel corso dell'anno è stato 4.90. Confrontandolo con gli attuali 5.47 e 4.90 - 7.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda STEX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di STEX?

Streamex Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.52 e -10.33%.

Intervallo Giornaliero
5.06 5.89
Intervallo Annuale
4.90 7.44
Chiusura Precedente
5.52
Apertura
5.68
Bid
5.47
Ask
5.77
Minimo
5.06
Massimo
5.89
Volume
1.851 K
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
-10.33%
Variazione Semestrale
-10.33%
Variazione Annuale
-10.33%
