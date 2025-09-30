- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STEX: Streamex Corp.
Il tasso di cambio STEX ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 5.89.
Segui le dinamiche di Streamex Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni STEX oggi?
Oggi le azioni Streamex Corp. sono prezzate a 5.47. Viene scambiato all'interno di -0.91%, la chiusura di ieri è stata 5.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 1851. Il grafico dei prezzi in tempo reale di STEX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Streamex Corp. pagano dividendi?
Streamex Corp. è attualmente valutato a 5.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di STEX.
Come acquistare azioni STEX?
Puoi acquistare azioni Streamex Corp. al prezzo attuale di 5.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.47 o 5.77, mentre 1851 e -3.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di STEX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni STEX?
Investire in Streamex Corp. implica considerare l'intervallo annuale 4.90 - 7.44 e il prezzo attuale 5.47. Molti confrontano -10.33% e -10.33% prima di effettuare ordini su 5.47 o 5.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di STEX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Streamex Corp.?
Il prezzo massimo di Streamex Corp. nell'ultimo anno è stato 7.44. All'interno di 4.90 - 7.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Streamex Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Streamex Corp.?
Il prezzo più basso di Streamex Corp. (STEX) nel corso dell'anno è stato 4.90. Confrontandolo con gli attuali 5.47 e 4.90 - 7.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda STEX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di STEX?
Streamex Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.52 e -10.33%.
- Chiusura Precedente
- 5.52
- Apertura
- 5.68
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Minimo
- 5.06
- Massimo
- 5.89
- Volume
- 1.851 K
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- -10.33%
- Variazione Semestrale
- -10.33%
- Variazione Annuale
- -10.33%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4