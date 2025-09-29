- Обзор рынка
STEX: Streamex Corp.
Курс STEX за сегодня изменился на -4.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.06, а максимальная — 5.89.
Следите за динамикой Streamex Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций STEX сегодня?
Streamex Corp. (STEX) сегодня оценивается на уровне 5.28. Инструмент торгуется в пределах -4.35%, вчерашнее закрытие составило 5.52, а торговый объем достиг 1120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Streamex Corp.?
Streamex Corp. в настоящее время оценивается в 5.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.44% и USD. Отслеживайте движения STEX на графике в реальном времени.
Как купить акции STEX?
Вы можете купить акции Streamex Corp. (STEX) по текущей цене 5.28. Ордера обычно размещаются около 5.28 или 5.58, тогда как 1120 и -7.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции STEX?
Инвестирование в Streamex Corp. предполагает учет годового диапазона 4.90 - 7.44 и текущей цены 5.28. Многие сравнивают -13.44% и -13.44% перед размещением ордеров на 5.28 или 5.58. Изучайте ежедневные изменения цены STEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Streamex Corp.?
Самая высокая цена Streamex Corp. (STEX) за последний год составила 7.44. Акции заметно колебались в пределах 4.90 - 7.44, сравнение с 5.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Streamex Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Streamex Corp.?
Самая низкая цена Streamex Corp. (STEX) за год составила 4.90. Сравнение с текущими 5.28 и 4.90 - 7.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций STEX?
В прошлом Streamex Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.52 и -13.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.52
- Open
- 5.68
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Low
- 5.06
- High
- 5.89
- Объем
- 1.120 K
- Дневное изменение
- -4.35%
- Месячное изменение
- -13.44%
- 6-месячное изменение
- -13.44%
- Годовое изменение
- -13.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%