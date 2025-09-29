КотировкиРазделы
STEX: Streamex Corp.

5.28 USD 0.24 (4.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STEX за сегодня изменился на -4.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.06, а максимальная — 5.89.

Следите за динамикой Streamex Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций STEX сегодня?

Streamex Corp. (STEX) сегодня оценивается на уровне 5.28. Инструмент торгуется в пределах -4.35%, вчерашнее закрытие составило 5.52, а торговый объем достиг 1120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике STEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Streamex Corp.?

Streamex Corp. в настоящее время оценивается в 5.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.44% и USD. Отслеживайте движения STEX на графике в реальном времени.

Как купить акции STEX?

Вы можете купить акции Streamex Corp. (STEX) по текущей цене 5.28. Ордера обычно размещаются около 5.28 или 5.58, тогда как 1120 и -7.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения STEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции STEX?

Инвестирование в Streamex Corp. предполагает учет годового диапазона 4.90 - 7.44 и текущей цены 5.28. Многие сравнивают -13.44% и -13.44% перед размещением ордеров на 5.28 или 5.58. Изучайте ежедневные изменения цены STEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Streamex Corp.?

Самая высокая цена Streamex Corp. (STEX) за последний год составила 7.44. Акции заметно колебались в пределах 4.90 - 7.44, сравнение с 5.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Streamex Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Streamex Corp.?

Самая низкая цена Streamex Corp. (STEX) за год составила 4.90. Сравнение с текущими 5.28 и 4.90 - 7.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения STEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций STEX?

В прошлом Streamex Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.52 и -13.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.06 5.89
Годовой диапазон
4.90 7.44
Предыдущее закрытие
5.52
Open
5.68
Bid
5.28
Ask
5.58
Low
5.06
High
5.89
Объем
1.120 K
Дневное изменение
-4.35%
Месячное изменение
-13.44%
6-месячное изменение
-13.44%
Годовое изменение
-13.44%
