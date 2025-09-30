- Übersicht
STEX: Streamex Corp.
Der Wechselkurs von STEX hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.06 bis zu einem Hoch von 5.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Streamex Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von STEX heute?
Die Aktie von Streamex Corp. (STEX) notiert heute bei 5.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.91% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.52 und das Handelsvolumen erreichte 1851. Das Live-Chart von STEX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie STEX Dividenden?
Streamex Corp. wird derzeit mit 5.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von STEX zu verfolgen.
Wie kaufe ich STEX-Aktien?
Sie können Aktien von Streamex Corp. (STEX) zum aktuellen Kurs von 5.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.47 oder 5.77 platziert, während 1851 und -3.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von STEX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in STEX-Aktien?
Bei einer Investition in Streamex Corp. müssen die jährliche Spanne 4.90 - 7.44 und der aktuelle Kurs 5.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -10.33% und -10.33%, bevor sie Orders zu 5.47 oder 5.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von STEX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Streamex Corp.?
Der höchste Kurs von Streamex Corp. (STEX) im vergangenen Jahr lag bei 7.44. Innerhalb von 4.90 - 7.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Streamex Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Streamex Corp.?
Der niedrigste Kurs von Streamex Corp. (STEX) im Laufe des Jahres betrug 4.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.47 und der Spanne 4.90 - 7.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von STEX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von STEX statt?
Streamex Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.52 und -10.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.52
- Eröffnung
- 5.68
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Tief
- 5.06
- Hoch
- 5.89
- Volumen
- 1.851 K
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- -10.33%
- 6-Monatsänderung
- -10.33%
- Jahresänderung
- -10.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4