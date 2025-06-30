- Visão do mercado
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ
A taxa do SQQQ para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.74 e o mais alto foi 15.18.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraPro Short QQQ. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SQQQ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SQQQ hoje?
Hoje ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) está avaliado em 15.05. O instrumento é negociado dentro de 14.74 - 15.18, o fechamento de ontem foi 14.84, e o volume de negociação atingiu 38906. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SQQQ em tempo real.
As ações de ProShares UltraPro Short QQQ pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraPro Short QQQ está avaliado em 15.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 99.60% e USD. Monitore os movimentos de SQQQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SQQQ?
Você pode comprar ações de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) pelo preço atual 15.05. Ordens geralmente são executadas perto de 15.05 ou 15.35, enquanto 38906 e 1.69% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SQQQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SQQQ?
Investir em ProShares UltraPro Short QQQ envolve considerar a faixa anual 6.61 - 57.80 e o preço atual 15.05. Muitos comparam -2.84% e -49.14% antes de enviar ordens em 15.05 ou 15.35. Estude as mudanças diárias de preço de SQQQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraPro Short QQQ?
O maior preço de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) no último ano foi 57.80. As ações oscilaram bastante dentro de 6.61 - 57.80, e a comparação com 14.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraPro Short QQQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraPro Short QQQ?
O menor preço de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) no ano foi 6.61. A comparação com o preço atual 15.05 e 6.61 - 57.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SQQQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SQQQ?
No passado ProShares UltraPro Short QQQ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.84 e 99.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.84
- Open
- 14.80
- Bid
- 15.05
- Ask
- 15.35
- Low
- 14.74
- High
- 15.18
- Volume
- 38.906 K
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- -2.84%
- Mudança de 6 meses
- -49.14%
- Mudança anual
- 99.60%