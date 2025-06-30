CotationsSections
Devises / SQQQ
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ

14.83 USD 0.18 (1.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SQQQ a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.74 et à un maximum de 15.05.

Suivez la dynamique ProShares UltraPro Short QQQ. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SQQQ aujourd'hui ?

L'action ProShares UltraPro Short QQQ est cotée à 14.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.20%, a clôturé hier à 15.01 et son volume d'échange a atteint 31231. Le graphique en temps réel du cours de SQQQ présente ces mises à jour.

L'action ProShares UltraPro Short QQQ verse-t-elle des dividendes ?

ProShares UltraPro Short QQQ est actuellement valorisé à 14.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 96.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SQQQ.

Comment acheter des actions SQQQ ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraPro Short QQQ au cours actuel de 14.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.83 ou de 15.13, le 31231 et le 0.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SQQQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SQQQ ?

Investir dans ProShares UltraPro Short QQQ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.61 - 57.80 et le prix actuel 14.83. Beaucoup comparent -4.26% et -49.88% avant de passer des ordres à 14.83 ou 15.13. Consultez le graphique du cours de SQQQ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraPro Short QQQ ?

Le cours le plus élevé de ProShares UltraPro Short QQQ l'année dernière était 57.80. Au cours de 6.61 - 57.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraPro Short QQQ sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraPro Short QQQ ?

Le cours le plus bas de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) sur l'année a été 6.61. Sa comparaison avec 14.83 et 6.61 - 57.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SQQQ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SQQQ a-t-elle été divisée ?

ProShares UltraPro Short QQQ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.01 et 96.68% après les opérations sur titres.

Range quotidien
14.74 15.05
Range Annuel
6.61 57.80
Clôture Précédente
15.01
Ouverture
14.75
Bid
14.83
Ask
15.13
Plus Bas
14.74
Plus Haut
15.05
Volume
31.231 K
Changement quotidien
-1.20%
Changement Mensuel
-4.26%
Changement à 6 Mois
-49.88%
Changement Annuel
96.68%
