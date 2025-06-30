- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ
Le taux de change de SQQQ a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.74 et à un maximum de 15.05.
Suivez la dynamique ProShares UltraPro Short QQQ. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SQQQ Nouvelles
- Les tarifs de Trump n'ont pas perturbé le marché alors que les ETF à effet de levier ont enregistré une augmentation de 74 % depuis les creux d'avril : "L'appétit pour le risque est incroyablement fort" | Benzinga France
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- SQQQ ETF: Smart Play For Protecting The Technology Focused Investment (NASDAQ:SQQQ)
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- AI Fatigue Hits Tech Biggies: Inverse ETFs in Focus
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) Is Surging Friday: What's Driving The Action? - ProShares UltraPro Short QQQ (NASDAQ:SQQQ)
- Echoes Of Exuberance: A Data-Driven Comparison Of The Dotcom And AI Market Eras
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SQQQ aujourd'hui ?
L'action ProShares UltraPro Short QQQ est cotée à 14.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.20%, a clôturé hier à 15.01 et son volume d'échange a atteint 31231. Le graphique en temps réel du cours de SQQQ présente ces mises à jour.
L'action ProShares UltraPro Short QQQ verse-t-elle des dividendes ?
ProShares UltraPro Short QQQ est actuellement valorisé à 14.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 96.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SQQQ.
Comment acheter des actions SQQQ ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraPro Short QQQ au cours actuel de 14.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.83 ou de 15.13, le 31231 et le 0.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SQQQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SQQQ ?
Investir dans ProShares UltraPro Short QQQ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.61 - 57.80 et le prix actuel 14.83. Beaucoup comparent -4.26% et -49.88% avant de passer des ordres à 14.83 ou 15.13. Consultez le graphique du cours de SQQQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraPro Short QQQ ?
Le cours le plus élevé de ProShares UltraPro Short QQQ l'année dernière était 57.80. Au cours de 6.61 - 57.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraPro Short QQQ sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraPro Short QQQ ?
Le cours le plus bas de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) sur l'année a été 6.61. Sa comparaison avec 14.83 et 6.61 - 57.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SQQQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SQQQ a-t-elle été divisée ?
ProShares UltraPro Short QQQ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.01 et 96.68% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.01
- Ouverture
- 14.75
- Bid
- 14.83
- Ask
- 15.13
- Plus Bas
- 14.74
- Plus Haut
- 15.05
- Volume
- 31.231 K
- Changement quotidien
- -1.20%
- Changement Mensuel
- -4.26%
- Changement à 6 Mois
- -49.88%
- Changement Annuel
- 96.68%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%