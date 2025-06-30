报价部分
货币 / SQQQ
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ

15.05 USD 0.21 (1.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SQQQ汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点14.74和高点15.18进行交易。

关注ProShares UltraPro Short QQQ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SQQQ股票今天的价格是多少？

ProShares UltraPro Short QQQ股票今天的定价为15.05。它在14.74 - 15.18范围内交易，昨天的收盘价为14.84，交易量达到38906。SQQQ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraPro Short QQQ股票是否支付股息？

ProShares UltraPro Short QQQ目前的价值为15.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注99.60%和USD。实时查看图表以跟踪SQQQ走势。

如何购买SQQQ股票？

您可以以15.05的当前价格购买ProShares UltraPro Short QQQ股票。订单通常设置在15.05或15.35附近，而38906和1.69%显示市场活动。立即关注SQQQ的实时图表更新。

如何投资SQQQ股票？

投资ProShares UltraPro Short QQQ需要考虑年度范围6.61 - 57.80和当前价格15.05。许多人在以15.05或15.35下订单之前，会比较-2.84%和。实时查看SQQQ价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraPro Short QQQ股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraPro Short QQQ的最高价格是57.80。在6.61 - 57.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraPro Short QQQ的绩效。

ProShares UltraPro Short QQQ股票的最低价格是多少？

ProShares UltraPro Short QQQ（SQQQ）的最低价格为6.61。将其与当前的15.05和6.61 - 57.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SQQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SQQQ股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraPro Short QQQ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.84和99.60%中可见。

日范围
14.74 15.18
年范围
6.61 57.80
前一天收盘价
14.84
开盘价
14.80
卖价
15.05
买价
15.35
最低价
14.74
最高价
15.18
交易量
38.906 K
日变化
1.42%
月变化
-2.84%
6个月变化
-49.14%
年变化
99.60%
