SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ

15.05 USD 0.21 (1.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SQQQ de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.74, mientras que el máximo ha alcanzado 15.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraPro Short QQQ. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SQQQ hoy?

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) se evalúa hoy en 15.05. El instrumento se negocia dentro de 14.74 - 15.18; el cierre de ayer ha sido 14.84 y el volumen comercial ha alcanzado 38906. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SQQQ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraPro Short QQQ?

ProShares UltraPro Short QQQ se evalúa actualmente en 15.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 99.60% y USD. Monitoree los movimientos de SQQQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SQQQ?

Puede comprar acciones de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) al precio actual de 15.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.05 o 15.35, mientras que 38906 y 1.69% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SQQQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SQQQ?

Invertir en ProShares UltraPro Short QQQ implica tener en cuenta el rango anual 6.61 - 57.80 y el precio actual 15.05. Muchos comparan -2.84% y -49.14% antes de colocar órdenes en 15.05 o 15.35. Estudie los cambios diarios de precios de SQQQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraPro Short QQQ?

El precio más alto de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) en el último año ha sido 57.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.61 - 57.80, una comparación con 14.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraPro Short QQQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraPro Short QQQ?

El precio más bajo de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) para el año ha sido 6.61. La comparación con los actuales 15.05 y 6.61 - 57.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SQQQ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SQQQ?

En el pasado, ProShares UltraPro Short QQQ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.84 y 99.60% después de las acciones corporativas.

Rango diario
14.74 15.18
Rango anual
6.61 57.80
Cierres anteriores
14.84
Open
14.80
Bid
15.05
Ask
15.35
Low
14.74
High
15.18
Volumen
38.906 K
Cambio diario
1.42%
Cambio mensual
-2.84%
Cambio a 6 meses
-49.14%
Cambio anual
99.60%
04 octubre, sábado