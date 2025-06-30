- Обзор рынка
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ
Курс SQQQ за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.74, а максимальная — 15.18.
Следите за динамикой ProShares UltraPro Short QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SQQQ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SQQQ сегодня?
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) сегодня оценивается на уровне 15.05. Инструмент торгуется в пределах 14.74 - 15.18, вчерашнее закрытие составило 14.84, а торговый объем достиг 38906. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SQQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Short QQQ?
ProShares UltraPro Short QQQ в настоящее время оценивается в 15.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 99.60% и USD. Отслеживайте движения SQQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции SQQQ?
Вы можете купить акции ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) по текущей цене 15.05. Ордера обычно размещаются около 15.05 или 15.35, тогда как 38906 и 1.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SQQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SQQQ?
Инвестирование в ProShares UltraPro Short QQQ предполагает учет годового диапазона 6.61 - 57.80 и текущей цены 15.05. Многие сравнивают -2.84% и -49.14% перед размещением ордеров на 15.05 или 15.35. Изучайте ежедневные изменения цены SQQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Short QQQ?
Самая высокая цена ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) за последний год составила 57.80. Акции заметно колебались в пределах 6.61 - 57.80, сравнение с 14.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Short QQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Short QQQ?
Самая низкая цена ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) за год составила 6.61. Сравнение с текущими 15.05 и 6.61 - 57.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SQQQ?
В прошлом ProShares UltraPro Short QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.84 и 99.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.84
- Open
- 14.80
- Bid
- 15.05
- Ask
- 15.35
- Low
- 14.74
- High
- 15.18
- Объем
- 38.906 K
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- -2.84%
- 6-месячное изменение
- -49.14%
- Годовое изменение
- 99.60%