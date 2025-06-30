КотировкиРазделы
Валюты / SQQQ
Назад в Рынок акций США

SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ

15.05 USD 0.21 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SQQQ за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.74, а максимальная — 15.18.

Следите за динамикой ProShares UltraPro Short QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SQQQ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SQQQ сегодня?

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) сегодня оценивается на уровне 15.05. Инструмент торгуется в пределах 14.74 - 15.18, вчерашнее закрытие составило 14.84, а торговый объем достиг 38906. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SQQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Short QQQ?

ProShares UltraPro Short QQQ в настоящее время оценивается в 15.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 99.60% и USD. Отслеживайте движения SQQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции SQQQ?

Вы можете купить акции ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) по текущей цене 15.05. Ордера обычно размещаются около 15.05 или 15.35, тогда как 38906 и 1.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SQQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SQQQ?

Инвестирование в ProShares UltraPro Short QQQ предполагает учет годового диапазона 6.61 - 57.80 и текущей цены 15.05. Многие сравнивают -2.84% и -49.14% перед размещением ордеров на 15.05 или 15.35. Изучайте ежедневные изменения цены SQQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Short QQQ?

Самая высокая цена ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) за последний год составила 57.80. Акции заметно колебались в пределах 6.61 - 57.80, сравнение с 14.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Short QQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Short QQQ?

Самая низкая цена ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) за год составила 6.61. Сравнение с текущими 15.05 и 6.61 - 57.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SQQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SQQQ?

В прошлом ProShares UltraPro Short QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.84 и 99.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.74 15.18
Годовой диапазон
6.61 57.80
Предыдущее закрытие
14.84
Open
14.80
Bid
15.05
Ask
15.35
Low
14.74
High
15.18
Объем
38.906 K
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
-2.84%
6-месячное изменение
-49.14%
Годовое изменение
99.60%
04 октября, суббота