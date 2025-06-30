- Übersicht
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ
Der Wechselkurs von SQQQ hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.74 bis zu einem Hoch von 15.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraPro Short QQQ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SQQQ heute?
Die Aktie von ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) notiert heute bei 15.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.74 - 15.18 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.84 und das Handelsvolumen erreichte 38906. Das Live-Chart von SQQQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SQQQ Dividenden?
ProShares UltraPro Short QQQ wird derzeit mit 15.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 99.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SQQQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich SQQQ-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) zum aktuellen Kurs von 15.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.05 oder 15.35 platziert, während 38906 und 1.69% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SQQQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SQQQ-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraPro Short QQQ müssen die jährliche Spanne 6.61 - 57.80 und der aktuelle Kurs 15.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.84% und -49.14%, bevor sie Orders zu 15.05 oder 15.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SQQQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraPro Short QQQ?
Der höchste Kurs von ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) im vergangenen Jahr lag bei 57.80. Innerhalb von 6.61 - 57.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraPro Short QQQ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraPro Short QQQ?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) im Laufe des Jahres betrug 6.61. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.05 und der Spanne 6.61 - 57.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SQQQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SQQQ statt?
ProShares UltraPro Short QQQ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.84 und 99.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.84
- Eröffnung
- 14.80
- Bid
- 15.05
- Ask
- 15.35
- Tief
- 14.74
- Hoch
- 15.18
- Volumen
- 38.906 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- -2.84%
- 6-Monatsänderung
- -49.14%
- Jahresänderung
- 99.60%