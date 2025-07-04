- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり14.74の安値と15.18の高値で取引されました。
ProShares UltraPro Short QQQダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SQQQ News
- Promised Recession… So Where Is It?
- トランプの関税は市場に影響を与えず、レバレッジETFは4月の最低水準から74%の流入を記録。「リスク選好は非常に強い」との声も
- トランプの関税は市場に影響を与えず、レバレッジETFは4月の最低水準から74%の流入を記録。「リスク選好は非常に強い」との声も
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- SQQQ ETF: Smart Play For Protecting The Technology Focused Investment (NASDAQ:SQQQ)
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- AI Fatigue Hits Tech Biggies: Inverse ETFs in Focus
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) Is Surging Friday: What's Driving The Action? - ProShares UltraPro Short QQQ (NASDAQ:SQQQ)
- Echoes Of Exuberance: A Data-Driven Comparison Of The Dotcom And AI Market Eras
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
よくあるご質問
SQQQ株の現在の価格は？
ProShares UltraPro Short QQQの株価は本日15.05です。14.74 - 15.18内で取引され、前日の終値は14.84、取引量は38906に達しました。SQQQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraPro Short QQQの株は配当を出しますか？
ProShares UltraPro Short QQQの現在の価格は15.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は99.60%やUSDにも注目します。SQQQの動きはライブチャートで確認できます。
SQQQ株を買う方法は？
ProShares UltraPro Short QQQの株は現在15.05で購入可能です。注文は通常15.05または15.35付近で行われ、38906や1.69%が市場の動きを示します。SQQQの最新情報はライブチャートで確認できます。
SQQQ株に投資する方法は？
ProShares UltraPro Short QQQへの投資では、年間の値幅6.61 - 57.80と現在の15.05を考慮します。注文は多くの場合15.05や15.35で行われる前に、-2.84%や-49.14%と比較されます。SQQQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraPro Short QQQの株の最高値は？
ProShares UltraPro Short QQQの過去1年の最高値は57.80でした。6.61 - 57.80内で株価は大きく変動し、14.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraPro Short QQQのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraPro Short QQQの株の最低値は？
ProShares UltraPro Short QQQ(SQQQ)の年間最安値は6.61でした。現在の15.05や6.61 - 57.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SQQQの動きはライブチャートで確認できます。
SQQQの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraPro Short QQQは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.84、99.60%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.84
- 始値
- 14.80
- 買値
- 15.05
- 買値
- 15.35
- 安値
- 14.74
- 高値
- 15.18
- 出来高
- 38.906 K
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- -2.84%
- 6ヶ月の変化
- -49.14%
- 1年の変化
- 99.60%