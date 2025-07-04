クォートセクション
通貨 / SQQQ
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ

15.05 USD 0.21 (1.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SQQQの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり14.74の安値と15.18の高値で取引されました。

ProShares UltraPro Short QQQダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SQQQ株の現在の価格は？

ProShares UltraPro Short QQQの株価は本日15.05です。14.74 - 15.18内で取引され、前日の終値は14.84、取引量は38906に達しました。SQQQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares UltraPro Short QQQの株は配当を出しますか？

ProShares UltraPro Short QQQの現在の価格は15.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は99.60%やUSDにも注目します。SQQQの動きはライブチャートで確認できます。

SQQQ株を買う方法は？

ProShares UltraPro Short QQQの株は現在15.05で購入可能です。注文は通常15.05または15.35付近で行われ、38906や1.69%が市場の動きを示します。SQQQの最新情報はライブチャートで確認できます。

SQQQ株に投資する方法は？

ProShares UltraPro Short QQQへの投資では、年間の値幅6.61 - 57.80と現在の15.05を考慮します。注文は多くの場合15.05や15.35で行われる前に、-2.84%や-49.14%と比較されます。SQQQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares UltraPro Short QQQの株の最高値は？

ProShares UltraPro Short QQQの過去1年の最高値は57.80でした。6.61 - 57.80内で株価は大きく変動し、14.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraPro Short QQQのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares UltraPro Short QQQの株の最低値は？

ProShares UltraPro Short QQQ(SQQQ)の年間最安値は6.61でした。現在の15.05や6.61 - 57.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SQQQの動きはライブチャートで確認できます。

SQQQの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares UltraPro Short QQQは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.84、99.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.74 15.18
1年のレンジ
6.61 57.80
以前の終値
14.84
始値
14.80
買値
15.05
買値
15.35
安値
14.74
高値
15.18
出来高
38.906 K
1日の変化
1.42%
1ヶ月の変化
-2.84%
6ヶ月の変化
-49.14%
1年の変化
99.60%
