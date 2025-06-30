- Panoramica
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ
Il tasso di cambio SQQQ ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.74 e ad un massimo di 15.05.
Segui le dinamiche di ProShares UltraPro Short QQQ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SQQQ oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraPro Short QQQ sono prezzate a 14.83. Viene scambiato all'interno di -1.20%, la chiusura di ieri è stata 15.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 31231. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SQQQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraPro Short QQQ pagano dividendi?
ProShares UltraPro Short QQQ è attualmente valutato a 14.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 96.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SQQQ.
Come acquistare azioni SQQQ?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraPro Short QQQ al prezzo attuale di 14.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.83 o 15.13, mentre 31231 e 0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SQQQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SQQQ?
Investire in ProShares UltraPro Short QQQ implica considerare l'intervallo annuale 6.61 - 57.80 e il prezzo attuale 14.83. Molti confrontano -4.26% e -49.88% prima di effettuare ordini su 14.83 o 15.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SQQQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraPro Short QQQ?
Il prezzo massimo di ProShares UltraPro Short QQQ nell'ultimo anno è stato 57.80. All'interno di 6.61 - 57.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraPro Short QQQ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraPro Short QQQ?
Il prezzo più basso di ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) nel corso dell'anno è stato 6.61. Confrontandolo con gli attuali 14.83 e 6.61 - 57.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SQQQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SQQQ?
ProShares UltraPro Short QQQ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.01 e 96.68%.
- Chiusura Precedente
- 15.01
- Apertura
- 14.75
- Bid
- 14.83
- Ask
- 15.13
- Minimo
- 14.74
- Massimo
- 15.05
- Volume
- 31.231 K
- Variazione giornaliera
- -1.20%
- Variazione Mensile
- -4.26%
- Variazione Semestrale
- -49.88%
- Variazione Annuale
- 96.68%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%