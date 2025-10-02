- Visão do mercado
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500
A taxa do SPXU para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.15 e o mais alto foi 13.42.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraPro Short S&P500. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPXU Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPXU hoje?
Hoje ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) está avaliado em 13.36. O instrumento é negociado dentro de 13.15 - 13.42, o fechamento de ontem foi 13.34, e o volume de negociação atingiu 7826. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPXU em tempo real.
As ações de ProShares UltraPro Short S&P500 pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraPro Short S&P500 está avaliado em 13.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -46.22% e USD. Monitore os movimentos de SPXU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPXU?
Você pode comprar ações de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) pelo preço atual 13.36. Ordens geralmente são executadas perto de 13.36 ou 13.66, enquanto 7826 e 0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPXU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPXU?
Investir em ProShares UltraPro Short S&P500 envolve considerar a faixa anual 13.15 - 38.24 e o preço atual 13.36. Muitos comparam -2.48% e -41.27% antes de enviar ordens em 13.36 ou 13.66. Estude as mudanças diárias de preço de SPXU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraPro Short S&P500?
O maior preço de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) no último ano foi 38.24. As ações oscilaram bastante dentro de 13.15 - 38.24, e a comparação com 13.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraPro Short S&P500 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraPro Short S&P500?
O menor preço de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) no ano foi 13.15. A comparação com o preço atual 13.36 e 13.15 - 38.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPXU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPXU?
No passado ProShares UltraPro Short S&P500 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.34 e -46.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 13.34
- Open
- 13.31
- Bid
- 13.36
- Ask
- 13.66
- Low
- 13.15
- High
- 13.42
- Volume
- 7.826 K
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- -2.48%
- Mudança de 6 meses
- -41.27%
- Mudança anual
- -46.22%