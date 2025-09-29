CotationsSections
Devises / SPXU
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500

13.32 USD 0.05 (0.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPXU a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.26 et à un maximum de 13.49.

Suivez la dynamique ProShares UltraPro Short S&P500. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SPXU aujourd'hui ?

L'action ProShares UltraPro Short S&P500 est cotée à 13.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.37%, a clôturé hier à 13.37 et son volume d'échange a atteint 5252. Le graphique en temps réel du cours de SPXU présente ces mises à jour.

L'action ProShares UltraPro Short S&P500 verse-t-elle des dividendes ?

ProShares UltraPro Short S&P500 est actuellement valorisé à 13.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -46.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPXU.

Comment acheter des actions SPXU ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraPro Short S&P500 au cours actuel de 13.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.32 ou de 13.62, le 5252 et le 0.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPXU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SPXU ?

Investir dans ProShares UltraPro Short S&P500 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.26 - 38.24 et le prix actuel 13.32. Beaucoup comparent -2.77% et -41.45% avant de passer des ordres à 13.32 ou 13.62. Consultez le graphique du cours de SPXU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraPro Short S&P500 ?

Le cours le plus élevé de ProShares UltraPro Short S&P500 l'année dernière était 38.24. Au cours de 13.26 - 38.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraPro Short S&P500 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraPro Short S&P500 ?

Le cours le plus bas de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) sur l'année a été 13.26. Sa comparaison avec 13.32 et 13.26 - 38.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPXU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SPXU a-t-elle été divisée ?

ProShares UltraPro Short S&P500 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.37 et -46.38% après les opérations sur titres.

Range quotidien
13.26 13.49
Range Annuel
13.26 38.24
Clôture Précédente
13.37
Ouverture
13.26
Bid
13.32
Ask
13.62
Plus Bas
13.26
Plus Haut
13.49
Volume
5.252 K
Changement quotidien
-0.37%
Changement Mensuel
-2.77%
Changement à 6 Mois
-41.45%
Changement Annuel
-46.38%
