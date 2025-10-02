- Panorámica
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500
El tipo de cambio de SPXU de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.15, mientras que el máximo ha alcanzado 13.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraPro Short S&P500. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPXU hoy?
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) se evalúa hoy en 13.36. El instrumento se negocia dentro de 13.15 - 13.42; el cierre de ayer ha sido 13.34 y el volumen comercial ha alcanzado 7826. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPXU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraPro Short S&P500?
ProShares UltraPro Short S&P500 se evalúa actualmente en 13.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -46.22% y USD. Monitoree los movimientos de SPXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPXU?
Puede comprar acciones de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) al precio actual de 13.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.36 o 13.66, mientras que 7826 y 0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPXU?
Invertir en ProShares UltraPro Short S&P500 implica tener en cuenta el rango anual 13.15 - 38.24 y el precio actual 13.36. Muchos comparan -2.48% y -41.27% antes de colocar órdenes en 13.36 o 13.66. Estudie los cambios diarios de precios de SPXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraPro Short S&P500?
El precio más alto de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) en el último año ha sido 38.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.15 - 38.24, una comparación con 13.34 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraPro Short S&P500 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraPro Short S&P500?
El precio más bajo de ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) para el año ha sido 13.15. La comparación con los actuales 13.36 y 13.15 - 38.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPXU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPXU?
En el pasado, ProShares UltraPro Short S&P500 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.34 y -46.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 13.34
- Open
- 13.31
- Bid
- 13.36
- Ask
- 13.66
- Low
- 13.15
- High
- 13.42
- Volumen
- 7.826 K
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- -2.48%
- Cambio a 6 meses
- -41.27%
- Cambio anual
- -46.22%