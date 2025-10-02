- 概要
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500
SPXUの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり13.15の安値と13.42の高値で取引されました。
ProShares UltraPro Short S&P500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SPXU News
よくあるご質問
SPXU株の現在の価格は？
ProShares UltraPro Short S&P500の株価は本日13.36です。13.15 - 13.42内で取引され、前日の終値は13.34、取引量は7826に達しました。SPXUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraPro Short S&P500の株は配当を出しますか？
ProShares UltraPro Short S&P500の現在の価格は13.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は-46.22%やUSDにも注目します。SPXUの動きはライブチャートで確認できます。
SPXU株を買う方法は？
ProShares UltraPro Short S&P500の株は現在13.36で購入可能です。注文は通常13.36または13.66付近で行われ、7826や0.38%が市場の動きを示します。SPXUの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPXU株に投資する方法は？
ProShares UltraPro Short S&P500への投資では、年間の値幅13.15 - 38.24と現在の13.36を考慮します。注文は多くの場合13.36や13.66で行われる前に、-2.48%や-41.27%と比較されます。SPXUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraPro Short S&P500の株の最高値は？
ProShares UltraPro Short S&P500の過去1年の最高値は38.24でした。13.15 - 38.24内で株価は大きく変動し、13.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraPro Short S&P500のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraPro Short S&P500の株の最低値は？
ProShares UltraPro Short S&P500(SPXU)の年間最安値は13.15でした。現在の13.36や13.15 - 38.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPXUの動きはライブチャートで確認できます。
SPXUの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraPro Short S&P500は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.34、-46.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 13.34
- 13.31
- 13.36
- 13.66
- 13.15
- 13.42
- 7.826 K
- 0.15%
- -2.48%
- -41.27%
- -46.22%