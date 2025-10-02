- Обзор рынка
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500
Курс SPXU за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.15, а максимальная — 13.42.
Следите за динамикой ProShares UltraPro Short S&P500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPXU
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXU сегодня?
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) сегодня оценивается на уровне 13.36. Инструмент торгуется в пределах 13.15 - 13.42, вчерашнее закрытие составило 13.34, а торговый объем достиг 7826. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Short S&P500?
ProShares UltraPro Short S&P500 в настоящее время оценивается в 13.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.22% и USD. Отслеживайте движения SPXU на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXU?
Вы можете купить акции ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) по текущей цене 13.36. Ордера обычно размещаются около 13.36 или 13.66, тогда как 7826 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXU?
Инвестирование в ProShares UltraPro Short S&P500 предполагает учет годового диапазона 13.15 - 38.24 и текущей цены 13.36. Многие сравнивают -2.48% и -41.27% перед размещением ордеров на 13.36 или 13.66. Изучайте ежедневные изменения цены SPXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Short S&P500?
Самая высокая цена ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) за последний год составила 38.24. Акции заметно колебались в пределах 13.15 - 38.24, сравнение с 13.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Short S&P500 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Short S&P500?
Самая низкая цена ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) за год составила 13.15. Сравнение с текущими 13.36 и 13.15 - 38.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXU?
В прошлом ProShares UltraPro Short S&P500 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.34 и -46.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.34
- Open
- 13.31
- Bid
- 13.36
- Ask
- 13.66
- Low
- 13.15
- High
- 13.42
- Объем
- 7.826 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- -2.48%
- 6-месячное изменение
- -41.27%
- Годовое изменение
- -46.22%