SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500

13.36 USD 0.02 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPXU за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.15, а максимальная — 13.42.

Следите за динамикой ProShares UltraPro Short S&P500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXU сегодня?

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) сегодня оценивается на уровне 13.36. Инструмент торгуется в пределах 13.15 - 13.42, вчерашнее закрытие составило 13.34, а торговый объем достиг 7826. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Short S&P500?

ProShares UltraPro Short S&P500 в настоящее время оценивается в 13.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.22% и USD. Отслеживайте движения SPXU на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXU?

Вы можете купить акции ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) по текущей цене 13.36. Ордера обычно размещаются около 13.36 или 13.66, тогда как 7826 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXU?

Инвестирование в ProShares UltraPro Short S&P500 предполагает учет годового диапазона 13.15 - 38.24 и текущей цены 13.36. Многие сравнивают -2.48% и -41.27% перед размещением ордеров на 13.36 или 13.66. Изучайте ежедневные изменения цены SPXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Short S&P500?

Самая высокая цена ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) за последний год составила 38.24. Акции заметно колебались в пределах 13.15 - 38.24, сравнение с 13.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Short S&P500 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Short S&P500?

Самая низкая цена ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) за год составила 13.15. Сравнение с текущими 13.36 и 13.15 - 38.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXU?

В прошлом ProShares UltraPro Short S&P500 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.34 и -46.22% после корпоративных действий.

