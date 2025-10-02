- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500
Der Wechselkurs von SPXU hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.15 bis zu einem Hoch von 13.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraPro Short S&P500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXU News
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
- Markets Surge Higher Despite Shutdown Anxiety Fire
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPXU heute?
Die Aktie von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) notiert heute bei 13.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.15 - 13.42 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.34 und das Handelsvolumen erreichte 7826. Das Live-Chart von SPXU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPXU Dividenden?
ProShares UltraPro Short S&P500 wird derzeit mit 13.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -46.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPXU zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPXU-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) zum aktuellen Kurs von 13.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.36 oder 13.66 platziert, während 7826 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPXU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPXU-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraPro Short S&P500 müssen die jährliche Spanne 13.15 - 38.24 und der aktuelle Kurs 13.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.48% und -41.27%, bevor sie Orders zu 13.36 oder 13.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPXU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraPro Short S&P500?
Der höchste Kurs von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) im vergangenen Jahr lag bei 38.24. Innerhalb von 13.15 - 38.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraPro Short S&P500 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraPro Short S&P500?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) im Laufe des Jahres betrug 13.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.36 und der Spanne 13.15 - 38.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPXU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPXU statt?
ProShares UltraPro Short S&P500 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.34 und -46.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.34
- Eröffnung
- 13.31
- Bid
- 13.36
- Ask
- 13.66
- Tief
- 13.15
- Hoch
- 13.42
- Volumen
- 7.826 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -2.48%
- 6-Monatsänderung
- -41.27%
- Jahresänderung
- -46.22%