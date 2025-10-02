KurseKategorien
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500

13.36 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPXU hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.15 bis zu einem Hoch von 13.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraPro Short S&P500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SPXU News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPXU heute?

Die Aktie von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) notiert heute bei 13.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.15 - 13.42 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.34 und das Handelsvolumen erreichte 7826. Das Live-Chart von SPXU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPXU Dividenden?

ProShares UltraPro Short S&P500 wird derzeit mit 13.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -46.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPXU zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPXU-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) zum aktuellen Kurs von 13.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.36 oder 13.66 platziert, während 7826 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPXU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPXU-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares UltraPro Short S&P500 müssen die jährliche Spanne 13.15 - 38.24 und der aktuelle Kurs 13.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.48% und -41.27%, bevor sie Orders zu 13.36 oder 13.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPXU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraPro Short S&P500?

Der höchste Kurs von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) im vergangenen Jahr lag bei 38.24. Innerhalb von 13.15 - 38.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraPro Short S&P500 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraPro Short S&P500?

Der niedrigste Kurs von ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) im Laufe des Jahres betrug 13.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.36 und der Spanne 13.15 - 38.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPXU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPXU statt?

ProShares UltraPro Short S&P500 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.34 und -46.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
13.15 13.42
Jahresspanne
13.15 38.24
Vorheriger Schlusskurs
13.34
Eröffnung
13.31
Bid
13.36
Ask
13.66
Tief
13.15
Hoch
13.42
Volumen
7.826 K
Tagesänderung
0.15%
Monatsänderung
-2.48%
6-Monatsänderung
-41.27%
Jahresänderung
-46.22%
