- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500
Il tasso di cambio SPXU ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.26 e ad un massimo di 13.49.
Segui le dinamiche di ProShares UltraPro Short S&P500. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXU News
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
- Markets Surge Higher Despite Shutdown Anxiety Fire
- ADP National Employment Report: 32K Private Jobs Lost In September
- Economic Hits Keep Coming
- SDS: Benefits And Risks Of The -2x S&P 500 Leveraged ETF (NYSEARCA:SDS)
- Is Abandoning Quarterly Earnings Report Requirements A Good Idea?
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- Job Openings Increase Slightly In August, Higher Than Expected
- Low Churn in Labor Market, Uneasy Calm, Govt. Job Losses, Illegal Immigration Crackdown
- September Charts: Stocks Defy Seasonal Weakness, Tech Led The Charge
- Subdued Sentiment Limits The Upside For U.S. Growth
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- U.S. Government Heading For Shutdown Starting October 1
- Median Household Income In August 2025
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- S&P 500 Holds Above Key Support As Investors Brace For Jobs Report
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Why The Jobs Report In September 2025 Matters More Than Ever
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPXU oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraPro Short S&P500 sono prezzate a 13.32. Viene scambiato all'interno di -0.37%, la chiusura di ieri è stata 13.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 5252. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPXU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraPro Short S&P500 pagano dividendi?
ProShares UltraPro Short S&P500 è attualmente valutato a 13.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -46.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPXU.
Come acquistare azioni SPXU?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraPro Short S&P500 al prezzo attuale di 13.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.32 o 13.62, mentre 5252 e 0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPXU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPXU?
Investire in ProShares UltraPro Short S&P500 implica considerare l'intervallo annuale 13.26 - 38.24 e il prezzo attuale 13.32. Molti confrontano -2.77% e -41.45% prima di effettuare ordini su 13.32 o 13.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPXU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraPro Short S&P500?
Il prezzo massimo di ProShares UltraPro Short S&P500 nell'ultimo anno è stato 38.24. All'interno di 13.26 - 38.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraPro Short S&P500 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraPro Short S&P500?
Il prezzo più basso di ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) nel corso dell'anno è stato 13.26. Confrontandolo con gli attuali 13.32 e 13.26 - 38.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPXU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPXU?
ProShares UltraPro Short S&P500 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.37 e -46.38%.
- Chiusura Precedente
- 13.37
- Apertura
- 13.26
- Bid
- 13.32
- Ask
- 13.62
- Minimo
- 13.26
- Massimo
- 13.49
- Volume
- 5.252 K
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- -2.77%
- Variazione Semestrale
- -41.45%
- Variazione Annuale
- -46.38%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%