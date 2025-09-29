QuotazioniSezioni
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500

13.32 USD 0.05 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPXU ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.26 e ad un massimo di 13.49.

Segui le dinamiche di ProShares UltraPro Short S&P500. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPXU oggi?

Oggi le azioni ProShares UltraPro Short S&P500 sono prezzate a 13.32. Viene scambiato all'interno di -0.37%, la chiusura di ieri è stata 13.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 5252. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPXU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares UltraPro Short S&P500 pagano dividendi?

ProShares UltraPro Short S&P500 è attualmente valutato a 13.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -46.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPXU.

Come acquistare azioni SPXU?

Puoi acquistare azioni ProShares UltraPro Short S&P500 al prezzo attuale di 13.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.32 o 13.62, mentre 5252 e 0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPXU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPXU?

Investire in ProShares UltraPro Short S&P500 implica considerare l'intervallo annuale 13.26 - 38.24 e il prezzo attuale 13.32. Molti confrontano -2.77% e -41.45% prima di effettuare ordini su 13.32 o 13.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPXU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraPro Short S&P500?

Il prezzo massimo di ProShares UltraPro Short S&P500 nell'ultimo anno è stato 38.24. All'interno di 13.26 - 38.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraPro Short S&P500 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraPro Short S&P500?

Il prezzo più basso di ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) nel corso dell'anno è stato 13.26. Confrontandolo con gli attuali 13.32 e 13.26 - 38.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPXU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPXU?

ProShares UltraPro Short S&P500 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.37 e -46.38%.

Intervallo Giornaliero
13.26 13.49
Intervallo Annuale
13.26 38.24
Chiusura Precedente
13.37
Apertura
13.26
Bid
13.32
Ask
13.62
Minimo
13.26
Massimo
13.49
Volume
5.252 K
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
-2.77%
Variazione Semestrale
-41.45%
Variazione Annuale
-46.38%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%