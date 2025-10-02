报价部分
货币 / SPXU
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500

13.36 USD 0.02 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPXU汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点13.15和高点13.42进行交易。

关注ProShares UltraPro Short S&P500动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SPXU股票今天的价格是多少？

ProShares UltraPro Short S&P500股票今天的定价为13.36。它在13.15 - 13.42范围内交易，昨天的收盘价为13.34，交易量达到7826。SPXU的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraPro Short S&P500股票是否支付股息？

ProShares UltraPro Short S&P500目前的价值为13.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-46.22%和USD。实时查看图表以跟踪SPXU走势。

如何购买SPXU股票？

您可以以13.36的当前价格购买ProShares UltraPro Short S&P500股票。订单通常设置在13.36或13.66附近，而7826和0.38%显示市场活动。立即关注SPXU的实时图表更新。

如何投资SPXU股票？

投资ProShares UltraPro Short S&P500需要考虑年度范围13.15 - 38.24和当前价格13.36。许多人在以13.36或13.66下订单之前，会比较-2.48%和。实时查看SPXU价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraPro Short S&P500股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraPro Short S&P500的最高价格是38.24。在13.15 - 38.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraPro Short S&P500的绩效。

ProShares UltraPro Short S&P500股票的最低价格是多少？

ProShares UltraPro Short S&P500（SPXU）的最低价格为13.15。将其与当前的13.36和13.15 - 38.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPXU股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraPro Short S&P500历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.34和-46.22%中可见。

日范围
13.15 13.42
年范围
13.15 38.24
前一天收盘价
13.34
开盘价
13.31
卖价
13.36
买价
13.66
最低价
13.15
最高价
13.42
交易量
7.826 K
日变化
0.15%
月变化
-2.48%
6个月变化
-41.27%
年变化
-46.22%
04 十月, 星期六