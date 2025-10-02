CotaçõesSeções
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

101.23 USD 0.66 (0.66%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPXT para hoje mudou para 0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.96 e o mais alto foi 101.32.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SPXT hoje?

Hoje ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) está avaliado em 101.23. O instrumento é negociado dentro de 100.96 - 101.32, o fechamento de ontem foi 100.57, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPXT em tempo real.

As ações de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF pagam dividendos?

Atualmente ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF está avaliado em 101.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.20% e USD. Monitore os movimentos de SPXT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SPXT?

Você pode comprar ações de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) pelo preço atual 101.23. Ordens geralmente são executadas perto de 101.23 ou 101.53, enquanto 15 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPXT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SPXT?

Investir em ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF envolve considerar a faixa anual 80.03 - 101.56 e o preço atual 101.23. Muitos comparam 0.61% e 12.88% antes de enviar ordens em 101.23 ou 101.53. Estude as mudanças diárias de preço de SPXT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

O maior preço de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) no último ano foi 101.56. As ações oscilaram bastante dentro de 80.03 - 101.56, e a comparação com 100.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

O menor preço de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) no ano foi 80.03. A comparação com o preço atual 101.23 e 80.03 - 101.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPXT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPXT?

No passado ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.57 e 12.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
100.96 101.32
Faixa anual
80.03 101.56
Fechamento anterior
100.57
Open
100.96
Bid
101.23
Ask
101.53
Low
100.96
High
101.32
Volume
15
Mudança diária
0.66%
Mudança mensal
0.61%
Mudança de 6 meses
12.88%
Mudança anual
12.20%
