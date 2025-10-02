- Visão do mercado
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
A taxa do SPXT para hoje mudou para 0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.96 e o mais alto foi 101.32.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPXT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPXT hoje?
Hoje ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) está avaliado em 101.23. O instrumento é negociado dentro de 100.96 - 101.32, o fechamento de ontem foi 100.57, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPXT em tempo real.
As ações de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF está avaliado em 101.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.20% e USD. Monitore os movimentos de SPXT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPXT?
Você pode comprar ações de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) pelo preço atual 101.23. Ordens geralmente são executadas perto de 101.23 ou 101.53, enquanto 15 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPXT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPXT?
Investir em ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF envolve considerar a faixa anual 80.03 - 101.56 e o preço atual 101.23. Muitos comparam 0.61% e 12.88% antes de enviar ordens em 101.23 ou 101.53. Estude as mudanças diárias de preço de SPXT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
O maior preço de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) no último ano foi 101.56. As ações oscilaram bastante dentro de 80.03 - 101.56, e a comparação com 100.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
O menor preço de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) no ano foi 80.03. A comparação com o preço atual 101.23 e 80.03 - 101.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPXT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPXT?
No passado ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 100.57 e 12.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 100.57
- Open
- 100.96
- Bid
- 101.23
- Ask
- 101.53
- Low
- 100.96
- High
- 101.32
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.66%
- Mudança mensal
- 0.61%
- Mudança de 6 meses
- 12.88%
- Mudança anual
- 12.20%