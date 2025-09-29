QuotazioniSezioni
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

100.80 USD 0.28 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPXT ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.62 e ad un massimo di 100.80.

Segui le dinamiche di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPXT oggi?

Oggi le azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF sono prezzate a 100.80. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 100.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPXT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF pagano dividendi?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF è attualmente valutato a 100.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPXT.

Come acquistare azioni SPXT?

Puoi acquistare azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF al prezzo attuale di 100.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.80 o 101.10, mentre 3 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPXT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPXT?

Investire in ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.03 - 101.56 e il prezzo attuale 100.80. Molti confrontano 0.18% e 12.40% prima di effettuare ordini su 100.80 o 101.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPXT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

Il prezzo massimo di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF nell'ultimo anno è stato 101.56. All'interno di 80.03 - 101.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 100.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

Il prezzo più basso di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) nel corso dell'anno è stato 80.03. Confrontandolo con gli attuali 100.80 e 80.03 - 101.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPXT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPXT?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 100.52 e 11.73%.

Intervallo Giornaliero
100.62 100.80
Intervallo Annuale
80.03 101.56
Chiusura Precedente
100.52
Apertura
100.62
Bid
100.80
Ask
101.10
Minimo
100.62
Massimo
100.80
Volume
3
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
0.18%
Variazione Semestrale
12.40%
Variazione Annuale
11.73%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%