- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
Il tasso di cambio SPXT ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.62 e ad un massimo di 100.80.
Segui le dinamiche di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXT News
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
- Markets Surge Higher Despite Shutdown Anxiety Fire
- ADP National Employment Report: 32K Private Jobs Lost In September
- Economic Hits Keep Coming
- Ignore the Shutdown – Watch the Jobs Picture
- Is Abandoning Quarterly Earnings Report Requirements A Good Idea?
- Job Openings Increase Slightly In August, Higher Than Expected
- Low Churn in Labor Market, Uneasy Calm, Govt. Job Losses, Illegal Immigration Crackdown
- September Charts: Stocks Defy Seasonal Weakness, Tech Led The Charge
- Subdued Sentiment Limits The Upside For U.S. Growth
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- U.S. Government Heading For Shutdown Starting October 1
- Median Household Income In August 2025
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- S&P 500 Holds Above Key Support As Investors Brace For Jobs Report
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Why The Jobs Report In September 2025 Matters More Than Ever
- RSI (Relative Strength Index): Timing The Next Correction
- Corporate Profits In Nonfinancial Industries Plunge By Most Ever, Amid Downward Revisions
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPXT oggi?
Oggi le azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF sono prezzate a 100.80. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 100.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPXT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF pagano dividendi?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF è attualmente valutato a 100.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPXT.
Come acquistare azioni SPXT?
Puoi acquistare azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF al prezzo attuale di 100.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.80 o 101.10, mentre 3 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPXT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPXT?
Investire in ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.03 - 101.56 e il prezzo attuale 100.80. Molti confrontano 0.18% e 12.40% prima di effettuare ordini su 100.80 o 101.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPXT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
Il prezzo massimo di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF nell'ultimo anno è stato 101.56. All'interno di 80.03 - 101.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 100.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
Il prezzo più basso di ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) nel corso dell'anno è stato 80.03. Confrontandolo con gli attuali 100.80 e 80.03 - 101.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPXT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPXT?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 100.52 e 11.73%.
- Chiusura Precedente
- 100.52
- Apertura
- 100.62
- Bid
- 100.80
- Ask
- 101.10
- Minimo
- 100.62
- Massimo
- 100.80
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 0.18%
- Variazione Semestrale
- 12.40%
- Variazione Annuale
- 11.73%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%