El tipo de cambio de SPXT de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.96, mientras que el máximo ha alcanzado 101.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.