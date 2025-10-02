CotizacionesSecciones
Divisas / SPXT
Volver a Acciones

SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

101.23 USD 0.66 (0.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPXT de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.96, mientras que el máximo ha alcanzado 101.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPXT News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SPXT hoy?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) se evalúa hoy en 101.23. El instrumento se negocia dentro de 100.96 - 101.32; el cierre de ayer ha sido 100.57 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPXT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF se evalúa actualmente en 101.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.20% y USD. Monitoree los movimientos de SPXT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SPXT?

Puede comprar acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) al precio actual de 101.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 101.23 o 101.53, mientras que 15 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPXT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SPXT?

Invertir en ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF implica tener en cuenta el rango anual 80.03 - 101.56 y el precio actual 101.23. Muchos comparan 0.61% y 12.88% antes de colocar órdenes en 101.23 o 101.53. Estudie los cambios diarios de precios de SPXT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

El precio más alto de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) en el último año ha sido 101.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 80.03 - 101.56, una comparación con 100.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

El precio más bajo de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) para el año ha sido 80.03. La comparación con los actuales 101.23 y 80.03 - 101.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPXT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPXT?

En el pasado, ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.57 y 12.20% después de las acciones corporativas.

Rango diario
100.96 101.32
Rango anual
80.03 101.56
Cierres anteriores
100.57
Open
100.96
Bid
101.23
Ask
101.53
Low
100.96
High
101.32
Volumen
15
Cambio diario
0.66%
Cambio mensual
0.61%
Cambio a 6 meses
12.88%
Cambio anual
12.20%
04 octubre, sábado