SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
El tipo de cambio de SPXT de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.96, mientras que el máximo ha alcanzado 101.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SPXT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPXT hoy?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) se evalúa hoy en 101.23. El instrumento se negocia dentro de 100.96 - 101.32; el cierre de ayer ha sido 100.57 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPXT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF se evalúa actualmente en 101.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.20% y USD. Monitoree los movimientos de SPXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPXT?
Puede comprar acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) al precio actual de 101.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 101.23 o 101.53, mientras que 15 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPXT?
Invertir en ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF implica tener en cuenta el rango anual 80.03 - 101.56 y el precio actual 101.23. Muchos comparan 0.61% y 12.88% antes de colocar órdenes en 101.23 o 101.53. Estudie los cambios diarios de precios de SPXT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
El precio más alto de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) en el último año ha sido 101.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 80.03 - 101.56, una comparación con 100.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
El precio más bajo de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) para el año ha sido 80.03. La comparación con los actuales 101.23 y 80.03 - 101.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPXT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPXT?
En el pasado, ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 100.57 y 12.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 100.57
- Open
- 100.96
- Bid
- 101.23
- Ask
- 101.53
- Low
- 100.96
- High
- 101.32
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.66%
- Cambio mensual
- 0.61%
- Cambio a 6 meses
- 12.88%
- Cambio anual
- 12.20%