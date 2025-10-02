KurseKategorien
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

101.23 USD 0.66 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPXT hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.96 bis zu einem Hoch von 101.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPXT heute?

Die Aktie von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) notiert heute bei 101.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.96 - 101.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 100.57 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von SPXT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPXT Dividenden?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF wird derzeit mit 101.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPXT zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPXT-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) zum aktuellen Kurs von 101.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 101.23 oder 101.53 platziert, während 15 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPXT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPXT-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF müssen die jährliche Spanne 80.03 - 101.56 und der aktuelle Kurs 101.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.61% und 12.88%, bevor sie Orders zu 101.23 oder 101.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPXT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

Der höchste Kurs von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) im vergangenen Jahr lag bei 101.56. Innerhalb von 80.03 - 101.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 100.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

Der niedrigste Kurs von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) im Laufe des Jahres betrug 80.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 101.23 und der Spanne 80.03 - 101.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPXT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPXT statt?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 100.57 und 12.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
100.96 101.32
Jahresspanne
80.03 101.56
Vorheriger Schlusskurs
100.57
Eröffnung
100.96
Bid
101.23
Ask
101.53
Tief
100.96
Hoch
101.32
Volumen
15
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
0.61%
6-Monatsänderung
12.88%
Jahresänderung
12.20%
