SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

101.23 USD 0.66 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPXT за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.96, а максимальная — 101.32.

Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXT сегодня?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) сегодня оценивается на уровне 101.23. Инструмент торгуется в пределах 100.96 - 101.32, вчерашнее закрытие составило 100.57, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF в настоящее время оценивается в 101.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.20% и USD. Отслеживайте движения SPXT на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXT?

Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) по текущей цене 101.23. Ордера обычно размещаются около 101.23 или 101.53, тогда как 15 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXT?

Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF предполагает учет годового диапазона 80.03 - 101.56 и текущей цены 101.23. Многие сравнивают 0.61% и 12.88% перед размещением ордеров на 101.23 или 101.53. Изучайте ежедневные изменения цены SPXT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) за последний год составила 101.56. Акции заметно колебались в пределах 80.03 - 101.56, сравнение с 100.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) за год составила 80.03. Сравнение с текущими 101.23 и 80.03 - 101.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXT?

В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.57 и 12.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.96 101.32
Годовой диапазон
80.03 101.56
Предыдущее закрытие
100.57
Open
100.96
Bid
101.23
Ask
101.53
Low
100.96
High
101.32
Объем
15
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
12.88%
Годовое изменение
12.20%
