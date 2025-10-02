- Обзор рынка
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
Курс SPXT за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.96, а максимальная — 101.32.
Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXT сегодня?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) сегодня оценивается на уровне 101.23. Инструмент торгуется в пределах 100.96 - 101.32, вчерашнее закрытие составило 100.57, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF в настоящее время оценивается в 101.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.20% и USD. Отслеживайте движения SPXT на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXT?
Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) по текущей цене 101.23. Ордера обычно размещаются около 101.23 или 101.53, тогда как 15 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXT?
Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF предполагает учет годового диапазона 80.03 - 101.56 и текущей цены 101.23. Многие сравнивают 0.61% и 12.88% перед размещением ордеров на 101.23 или 101.53. Изучайте ежедневные изменения цены SPXT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) за последний год составила 101.56. Акции заметно колебались в пределах 80.03 - 101.56, сравнение с 100.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) за год составила 80.03. Сравнение с текущими 101.23 и 80.03 - 101.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXT?
В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.57 и 12.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.57
- Open
- 100.96
- Bid
- 101.23
- Ask
- 101.53
- Low
- 100.96
- High
- 101.32
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 12.88%
- Годовое изменение
- 12.20%