クォートセクション
通貨 / SPXT
株に戻る

SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

101.23 USD 0.66 (0.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPXTの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり100.96の安値と101.32の高値で取引されました。

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPXT News

よくあるご質問

SPXT株の現在の価格は？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株価は本日101.23です。100.96 - 101.32内で取引され、前日の終値は100.57、取引量は15に達しました。SPXTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株は配当を出しますか？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの現在の価格は101.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.20%やUSDにも注目します。SPXTの動きはライブチャートで確認できます。

SPXT株を買う方法は？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株は現在101.23で購入可能です。注文は通常101.23または101.53付近で行われ、15や0.27%が市場の動きを示します。SPXTの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPXT株に投資する方法は？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFへの投資では、年間の値幅80.03 - 101.56と現在の101.23を考慮します。注文は多くの場合101.23や101.53で行われる前に、0.61%や12.88%と比較されます。SPXTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株の最高値は？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの過去1年の最高値は101.56でした。80.03 - 101.56内で株価は大きく変動し、100.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株の最低値は？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF(SPXT)の年間最安値は80.03でした。現在の101.23や80.03 - 101.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPXTの動きはライブチャートで確認できます。

SPXTの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.57、12.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
100.96 101.32
1年のレンジ
80.03 101.56
以前の終値
100.57
始値
100.96
買値
101.23
買値
101.53
安値
100.96
高値
101.32
出来高
15
1日の変化
0.66%
1ヶ月の変化
0.61%
6ヶ月の変化
12.88%
1年の変化
12.20%
04 10月, 土曜日