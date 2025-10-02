- 概要
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
SPXTの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり100.96の安値と101.32の高値で取引されました。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SPXT News
よくあるご質問
SPXT株の現在の価格は？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株価は本日101.23です。100.96 - 101.32内で取引され、前日の終値は100.57、取引量は15に達しました。SPXTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株は配当を出しますか？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの現在の価格は101.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.20%やUSDにも注目します。SPXTの動きはライブチャートで確認できます。
SPXT株を買う方法は？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株は現在101.23で購入可能です。注文は通常101.23または101.53付近で行われ、15や0.27%が市場の動きを示します。SPXTの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPXT株に投資する方法は？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFへの投資では、年間の値幅80.03 - 101.56と現在の101.23を考慮します。注文は多くの場合101.23や101.53で行われる前に、0.61%や12.88%と比較されます。SPXTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株の最高値は？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの過去1年の最高値は101.56でした。80.03 - 101.56内で株価は大きく変動し、100.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFの株の最低値は？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF(SPXT)の年間最安値は80.03でした。現在の101.23や80.03 - 101.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPXTの動きはライブチャートで確認できます。
SPXTの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、100.57、12.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 100.57
- 始値
- 100.96
- 買値
- 101.23
- 買値
- 101.53
- 安値
- 100.96
- 高値
- 101.32
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 0.66%
- 1ヶ月の変化
- 0.61%
- 6ヶ月の変化
- 12.88%
- 1年の変化
- 12.20%