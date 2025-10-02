SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
今日SPXT汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点100.96和高点101.32进行交易。
关注ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXT新闻
常见问题解答
SPXT股票今天的价格是多少？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF股票今天的定价为101.23。它在100.96 - 101.32范围内交易，昨天的收盘价为100.57，交易量达到15。SPXT的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF股票是否支付股息？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF目前的价值为101.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.20%和USD。实时查看图表以跟踪SPXT走势。
如何购买SPXT股票？
您可以以101.23的当前价格购买ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF股票。订单通常设置在101.23或101.53附近，而15和0.27%显示市场活动。立即关注SPXT的实时图表更新。
如何投资SPXT股票？
投资ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF需要考虑年度范围80.03 - 101.56和当前价格101.23。许多人在以101.23或101.53下订单之前，会比较0.61%和。实时查看SPXT价格图表，了解每日变化。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF的最高价格是101.56。在80.03 - 101.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF的绩效。
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF股票的最低价格是多少？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF（SPXT）的最低价格为80.03。将其与当前的101.23和80.03 - 101.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPXT股票是什么时候拆分的？
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.57和12.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.57
- 开盘价
- 100.96
- 卖价
- 101.23
- 买价
- 101.53
- 最低价
- 100.96
- 最高价
- 101.32
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 12.88%
- 年变化
- 12.20%