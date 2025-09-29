CotationsSections
Devises / SPXT
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

100.80 USD 0.28 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPXT a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.62 et à un maximum de 100.80.

Suivez la dynamique ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SPXT aujourd'hui ?

L'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF est cotée à 100.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 100.52 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de SPXT présente ces mises à jour.

L'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF verse-t-elle des dividendes ?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF est actuellement valorisé à 100.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPXT.

Comment acheter des actions SPXT ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF au cours actuel de 100.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.80 ou de 101.10, le 3 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPXT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SPXT ?

Investir dans ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.03 - 101.56 et le prix actuel 100.80. Beaucoup comparent 0.18% et 12.40% avant de passer des ordres à 100.80 ou 101.10. Consultez le graphique du cours de SPXT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ?

Le cours le plus élevé de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF l'année dernière était 101.56. Au cours de 80.03 - 101.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 100.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ?

Le cours le plus bas de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) sur l'année a été 80.03. Sa comparaison avec 100.80 et 80.03 - 101.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPXT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SPXT a-t-elle été divisée ?

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 100.52 et 11.73% après les opérations sur titres.

Range quotidien
100.62 100.80
Range Annuel
80.03 101.56
Clôture Précédente
100.52
Ouverture
100.62
Bid
100.80
Ask
101.10
Plus Bas
100.62
Plus Haut
100.80
Volume
3
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
0.18%
Changement à 6 Mois
12.40%
Changement Annuel
11.73%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%