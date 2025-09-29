- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPXT: ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
Le taux de change de SPXT a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.62 et à un maximum de 100.80.
Suivez la dynamique ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXT Nouvelles
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
- Markets Surge Higher Despite Shutdown Anxiety Fire
- ADP National Employment Report: 32K Private Jobs Lost In September
- Economic Hits Keep Coming
- Ignore the Shutdown – Watch the Jobs Picture
- Is Abandoning Quarterly Earnings Report Requirements A Good Idea?
- Job Openings Increase Slightly In August, Higher Than Expected
- Low Churn in Labor Market, Uneasy Calm, Govt. Job Losses, Illegal Immigration Crackdown
- September Charts: Stocks Defy Seasonal Weakness, Tech Led The Charge
- Subdued Sentiment Limits The Upside For U.S. Growth
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- U.S. Government Heading For Shutdown Starting October 1
- Median Household Income In August 2025
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- S&P 500 Holds Above Key Support As Investors Brace For Jobs Report
- Jobs Report In Focus As Fed Signals More Rate Cuts
- Why The Jobs Report In September 2025 Matters More Than Ever
- RSI (Relative Strength Index): Timing The Next Correction
- Corporate Profits In Nonfinancial Industries Plunge By Most Ever, Amid Downward Revisions
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPXT aujourd'hui ?
L'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF est cotée à 100.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 100.52 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de SPXT présente ces mises à jour.
L'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF est actuellement valorisé à 100.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPXT.
Comment acheter des actions SPXT ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF au cours actuel de 100.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.80 ou de 101.10, le 3 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPXT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPXT ?
Investir dans ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.03 - 101.56 et le prix actuel 100.80. Beaucoup comparent 0.18% et 12.40% avant de passer des ordres à 100.80 ou 101.10. Consultez le graphique du cours de SPXT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF l'année dernière était 101.56. Au cours de 80.03 - 101.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 100.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) sur l'année a été 80.03. Sa comparaison avec 100.80 et 80.03 - 101.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPXT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPXT a-t-elle été divisée ?
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 100.52 et 11.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 100.52
- Ouverture
- 100.62
- Bid
- 100.80
- Ask
- 101.10
- Plus Bas
- 100.62
- Plus Haut
- 100.80
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 0.18%
- Changement à 6 Mois
- 12.40%
- Changement Annuel
- 11.73%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%