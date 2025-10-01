- Visão do mercado
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
A taxa do SPLV para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.70 e o mais alto foi 73.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPLV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SPLV hoje?
Hoje Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) está avaliado em 73.02. O instrumento é negociado dentro de 72.70 - 73.31, o fechamento de ontem foi 72.72, e o volume de negociação atingiu 1829. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SPLV em tempo real.
As ações de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco S&P 500 Low Volatility ETF está avaliado em 73.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.61% e USD. Monitore os movimentos de SPLV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SPLV?
Você pode comprar ações de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) pelo preço atual 73.02. Ordens geralmente são executadas perto de 73.02 ou 73.32, enquanto 1829 e 0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SPLV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SPLV?
Investir em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF envolve considerar a faixa anual 67.14 - 75.43 e o preço atual 73.02. Muitos comparam -0.45% e 0.73% antes de enviar ordens em 73.02 ou 73.32. Estude as mudanças diárias de preço de SPLV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
O maior preço de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) no último ano foi 75.43. As ações oscilaram bastante dentro de 67.14 - 75.43, e a comparação com 72.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
O menor preço de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) no ano foi 67.14. A comparação com o preço atual 73.02 e 67.14 - 75.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SPLV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SPLV?
No passado Invesco S&P 500 Low Volatility ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.72 e 2.61% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 72.72
- Open
- 72.71
- Bid
- 73.02
- Ask
- 73.32
- Low
- 72.70
- High
- 73.31
- Volume
- 1.829 K
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- -0.45%
- Mudança de 6 meses
- 0.73%
- Mudança anual
- 2.61%