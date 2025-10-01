报价部分
货币 / SPLV
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

73.02 USD 0.30 (0.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPLV汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点72.70和高点73.31进行交易。

关注Invesco S&P 500 Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SPLV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF股票今天的定价为73.02。它在72.70 - 73.31范围内交易，昨天的收盘价为72.72，交易量达到1829。SPLV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF目前的价值为73.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.61%和USD。实时查看图表以跟踪SPLV走势。

如何购买SPLV股票？

您可以以73.02的当前价格购买Invesco S&P 500 Low Volatility ETF股票。订单通常设置在73.02或73.32附近，而1829和0.43%显示市场活动。立即关注SPLV的实时图表更新。

如何投资SPLV股票？

投资Invesco S&P 500 Low Volatility ETF需要考虑年度范围67.14 - 75.43和当前价格73.02。许多人在以73.02或73.32下订单之前，会比较-0.45%和。实时查看SPLV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的最高价格是75.43。在67.14 - 75.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF（SPLV）的最低价格为67.14。将其与当前的73.02和67.14 - 75.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPLV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.72和2.61%中可见。

日范围
72.70 73.31
年范围
67.14 75.43
前一天收盘价
72.72
开盘价
72.71
卖价
73.02
买价
73.32
最低价
72.70
最高价
73.31
交易量
1.829 K
日变化
0.41%
月变化
-0.45%
6个月变化
0.73%
年变化
2.61%
