SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

72.98 USD 0.49 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPLV a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.84 et à un maximum de 73.44.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SPLV aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF est cotée à 72.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.67%, a clôturé hier à 73.47 et son volume d'échange a atteint 1552. Le graphique en temps réel du cours de SPLV présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF est actuellement valorisé à 72.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPLV.

Comment acheter des actions SPLV ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P 500 Low Volatility ETF au cours actuel de 72.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 72.98 ou de 73.28, le 1552 et le -0.50% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPLV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SPLV ?

Investir dans Invesco S&P 500 Low Volatility ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.14 - 75.43 et le prix actuel 72.98. Beaucoup comparent -0.50% et 0.68% avant de passer des ordres à 72.98 ou 73.28. Consultez le graphique du cours de SPLV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF l'année dernière était 75.43. Au cours de 67.14 - 75.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) sur l'année a été 67.14. Sa comparaison avec 72.98 et 67.14 - 75.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPLV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SPLV a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.47 et 2.56% après les opérations sur titres.

Range quotidien
72.84 73.44
Range Annuel
67.14 75.43
Clôture Précédente
73.47
Ouverture
73.35
Bid
72.98
Ask
73.28
Plus Bas
72.84
Plus Haut
73.44
Volume
1.552 K
Changement quotidien
-0.67%
Changement Mensuel
-0.50%
Changement à 6 Mois
0.68%
Changement Annuel
2.56%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M