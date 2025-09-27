- Aperçu
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Le taux de change de SPLV a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.84 et à un maximum de 73.44.
Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SPLV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SPLV aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF est cotée à 72.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.67%, a clôturé hier à 73.47 et son volume d'échange a atteint 1552. Le graphique en temps réel du cours de SPLV présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF est actuellement valorisé à 72.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SPLV.
Comment acheter des actions SPLV ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P 500 Low Volatility ETF au cours actuel de 72.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 72.98 ou de 73.28, le 1552 et le -0.50% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SPLV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SPLV ?
Investir dans Invesco S&P 500 Low Volatility ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.14 - 75.43 et le prix actuel 72.98. Beaucoup comparent -0.50% et 0.68% avant de passer des ordres à 72.98 ou 73.28. Consultez le graphique du cours de SPLV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF l'année dernière était 75.43. Au cours de 67.14 - 75.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) sur l'année a été 67.14. Sa comparaison avec 72.98 et 67.14 - 75.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SPLV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SPLV a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.47 et 2.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 73.47
- Ouverture
- 73.35
- Bid
- 72.98
- Ask
- 73.28
- Plus Bas
- 72.84
- Plus Haut
- 73.44
- Volume
- 1.552 K
- Changement quotidien
- -0.67%
- Changement Mensuel
- -0.50%
- Changement à 6 Mois
- 0.68%
- Changement Annuel
- 2.56%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M