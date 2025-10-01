КотировкиРазделы
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

73.02 USD 0.30 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPLV за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.70, а максимальная — 73.31.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPLV сегодня?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) сегодня оценивается на уровне 73.02. Инструмент торгуется в пределах 72.70 - 73.31, вчерашнее закрытие составило 72.72, а торговый объем достиг 1829. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF в настоящее время оценивается в 73.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.61% и USD. Отслеживайте движения SPLV на графике в реальном времени.

Как купить акции SPLV?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) по текущей цене 73.02. Ордера обычно размещаются около 73.02 или 73.32, тогда как 1829 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPLV?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 67.14 - 75.43 и текущей цены 73.02. Многие сравнивают -0.45% и 0.73% перед размещением ордеров на 73.02 или 73.32. Изучайте ежедневные изменения цены SPLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) за последний год составила 75.43. Акции заметно колебались в пределах 67.14 - 75.43, сравнение с 72.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Low Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) за год составила 67.14. Сравнение с текущими 73.02 и 67.14 - 75.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPLV?

В прошлом Invesco S&P 500 Low Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.72 и 2.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.70 73.31
Годовой диапазон
67.14 75.43
Предыдущее закрытие
72.72
Open
72.71
Bid
73.02
Ask
73.32
Low
72.70
High
73.31
Объем
1.829 K
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
-0.45%
6-месячное изменение
0.73%
Годовое изменение
2.61%
04 октября, суббота