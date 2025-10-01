CotizacionesSecciones
Divisas / SPLV
Volver a Acciones

SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

73.02 USD 0.30 (0.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPLV de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.70, mientras que el máximo ha alcanzado 73.31.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPLV News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SPLV hoy?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) se evalúa hoy en 73.02. El instrumento se negocia dentro de 72.70 - 73.31; el cierre de ayer ha sido 72.72 y el volumen comercial ha alcanzado 1829. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPLV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF se evalúa actualmente en 73.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.61% y USD. Monitoree los movimientos de SPLV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SPLV?

Puede comprar acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) al precio actual de 73.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 73.02 o 73.32, mientras que 1829 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPLV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SPLV?

Invertir en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF implica tener en cuenta el rango anual 67.14 - 75.43 y el precio actual 73.02. Muchos comparan -0.45% y 0.73% antes de colocar órdenes en 73.02 o 73.32. Estudie los cambios diarios de precios de SPLV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

El precio más alto de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) en el último año ha sido 75.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 67.14 - 75.43, una comparación con 72.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) para el año ha sido 67.14. La comparación con los actuales 73.02 y 67.14 - 75.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPLV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPLV?

En el pasado, Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.72 y 2.61% después de las acciones corporativas.

Rango diario
72.70 73.31
Rango anual
67.14 75.43
Cierres anteriores
72.72
Open
72.71
Bid
73.02
Ask
73.32
Low
72.70
High
73.31
Volumen
1.829 K
Cambio diario
0.41%
Cambio mensual
-0.45%
Cambio a 6 meses
0.73%
Cambio anual
2.61%
04 octubre, sábado