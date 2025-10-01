- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
El tipo de cambio de SPLV de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.70, mientras que el máximo ha alcanzado 73.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPLV News
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
- Markets Surge Higher Despite Shutdown Anxiety Fire
- ADP National Employment Report: 32K Private Jobs Lost In September
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SPLV hoy?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) se evalúa hoy en 73.02. El instrumento se negocia dentro de 72.70 - 73.31; el cierre de ayer ha sido 72.72 y el volumen comercial ha alcanzado 1829. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SPLV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF se evalúa actualmente en 73.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.61% y USD. Monitoree los movimientos de SPLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SPLV?
Puede comprar acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) al precio actual de 73.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 73.02 o 73.32, mientras que 1829 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SPLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SPLV?
Invertir en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF implica tener en cuenta el rango anual 67.14 - 75.43 y el precio actual 73.02. Muchos comparan -0.45% y 0.73% antes de colocar órdenes en 73.02 o 73.32. Estudie los cambios diarios de precios de SPLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
El precio más alto de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) en el último año ha sido 75.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 67.14 - 75.43, una comparación con 72.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
El precio más bajo de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) para el año ha sido 67.14. La comparación con los actuales 73.02 y 67.14 - 75.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SPLV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SPLV?
En el pasado, Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.72 y 2.61% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 72.72
- Open
- 72.71
- Bid
- 73.02
- Ask
- 73.32
- Low
- 72.70
- High
- 73.31
- Volumen
- 1.829 K
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- -0.45%
- Cambio a 6 meses
- 0.73%
- Cambio anual
- 2.61%