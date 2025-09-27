QuotazioniSezioni
Valute / SPLV
Tornare a Azioni

SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

72.98 USD 0.49 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPLV ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.84 e ad un massimo di 73.44.

Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPLV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SPLV oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF sono prezzate a 72.98. Viene scambiato all'interno di -0.67%, la chiusura di ieri è stata 73.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 1552. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPLV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF pagano dividendi?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF è attualmente valutato a 72.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPLV.

Come acquistare azioni SPLV?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF al prezzo attuale di 72.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.98 o 73.28, mentre 1552 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPLV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SPLV?

Investire in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF implica considerare l'intervallo annuale 67.14 - 75.43 e il prezzo attuale 72.98. Molti confrontano -0.50% e 0.68% prima di effettuare ordini su 72.98 o 73.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPLV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF nell'ultimo anno è stato 75.43. All'interno di 67.14 - 75.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) nel corso dell'anno è stato 67.14. Confrontandolo con gli attuali 72.98 e 67.14 - 75.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPLV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPLV?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.47 e 2.56%.

Intervallo Giornaliero
72.84 73.44
Intervallo Annuale
67.14 75.43
Chiusura Precedente
73.47
Apertura
73.35
Bid
72.98
Ask
73.28
Minimo
72.84
Massimo
73.44
Volume
1.552 K
Variazione giornaliera
-0.67%
Variazione Mensile
-0.50%
Variazione Semestrale
0.68%
Variazione Annuale
2.56%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M