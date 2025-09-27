- Panoramica
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Il tasso di cambio SPLV ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.84 e ad un massimo di 73.44.
Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SPLV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SPLV oggi?
Oggi le azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF sono prezzate a 72.98. Viene scambiato all'interno di -0.67%, la chiusura di ieri è stata 73.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 1552. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SPLV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF pagano dividendi?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF è attualmente valutato a 72.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SPLV.
Come acquistare azioni SPLV?
Puoi acquistare azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF al prezzo attuale di 72.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 72.98 o 73.28, mentre 1552 e -0.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SPLV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SPLV?
Investire in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF implica considerare l'intervallo annuale 67.14 - 75.43 e il prezzo attuale 72.98. Molti confrontano -0.50% e 0.68% prima di effettuare ordini su 72.98 o 73.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SPLV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
Il prezzo massimo di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF nell'ultimo anno è stato 75.43. All'interno di 67.14 - 75.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
Il prezzo più basso di Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) nel corso dell'anno è stato 67.14. Confrontandolo con gli attuali 72.98 e 67.14 - 75.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SPLV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SPLV?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.47 e 2.56%.
- Chiusura Precedente
- 73.47
- Apertura
- 73.35
- Bid
- 72.98
- Ask
- 73.28
- Minimo
- 72.84
- Massimo
- 73.44
- Volume
- 1.552 K
- Variazione giornaliera
- -0.67%
- Variazione Mensile
- -0.50%
- Variazione Semestrale
- 0.68%
- Variazione Annuale
- 2.56%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M