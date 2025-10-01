クォートセクション
通貨 / SPLV
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

73.02 USD 0.30 (0.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPLVの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり72.70の安値と73.31の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SPLV株の現在の価格は？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株価は本日73.02です。72.70 - 73.31内で取引され、前日の終値は72.72、取引量は1829に達しました。SPLVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの現在の価格は73.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.61%やUSDにも注目します。SPLVの動きはライブチャートで確認できます。

SPLV株を買う方法は？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株は現在73.02で購入可能です。注文は通常73.02または73.32付近で行われ、1829や0.43%が市場の動きを示します。SPLVの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPLV株に投資する方法は？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFへの投資では、年間の値幅67.14 - 75.43と現在の73.02を考慮します。注文は多くの場合73.02や73.32で行われる前に、-0.45%や0.73%と比較されます。SPLVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株の最高値は？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの過去1年の最高値は75.43でした。67.14 - 75.43内で株価は大きく変動し、72.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P 500 Low Volatility ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株の最低値は？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF(SPLV)の年間最安値は67.14でした。現在の73.02や67.14 - 75.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPLVの動きはライブチャートで確認できます。

SPLVの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P 500 Low Volatility ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.72、2.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
72.70 73.31
1年のレンジ
67.14 75.43
以前の終値
72.72
始値
72.71
買値
73.02
買値
73.32
安値
72.70
高値
73.31
出来高
1.829 K
1日の変化
0.41%
1ヶ月の変化
-0.45%
6ヶ月の変化
0.73%
1年の変化
2.61%
04 10月, 土曜日