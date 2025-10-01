- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLVの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり72.70の安値と73.31の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPLV News
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
- October 2025 Perspective
- Markets Surge Higher Despite Shutdown Anxiety Fire
- ADP National Employment Report: 32K Private Jobs Lost In September
よくあるご質問
SPLV株の現在の価格は？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株価は本日73.02です。72.70 - 73.31内で取引され、前日の終値は72.72、取引量は1829に達しました。SPLVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株は配当を出しますか？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの現在の価格は73.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.61%やUSDにも注目します。SPLVの動きはライブチャートで確認できます。
SPLV株を買う方法は？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株は現在73.02で購入可能です。注文は通常73.02または73.32付近で行われ、1829や0.43%が市場の動きを示します。SPLVの最新情報はライブチャートで確認できます。
SPLV株に投資する方法は？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFへの投資では、年間の値幅67.14 - 75.43と現在の73.02を考慮します。注文は多くの場合73.02や73.32で行われる前に、-0.45%や0.73%と比較されます。SPLVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株の最高値は？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの過去1年の最高値は75.43でした。67.14 - 75.43内で株価は大きく変動し、72.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P 500 Low Volatility ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFの株の最低値は？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF(SPLV)の年間最安値は67.14でした。現在の73.02や67.14 - 75.43と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPLVの動きはライブチャートで確認できます。
SPLVの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco S&P 500 Low Volatility ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.72、2.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 72.72
- 始値
- 72.71
- 買値
- 73.02
- 買値
- 73.32
- 安値
- 72.70
- 高値
- 73.31
- 出来高
- 1.829 K
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- -0.45%
- 6ヶ月の変化
- 0.73%
- 1年の変化
- 2.61%