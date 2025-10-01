- Übersicht
SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Der Wechselkurs von SPLV hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.70 bis zu einem Hoch von 73.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Low Volatility ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SPLV heute?
Die Aktie von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) notiert heute bei 73.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 72.70 - 73.31 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.72 und das Handelsvolumen erreichte 1829. Das Live-Chart von SPLV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SPLV Dividenden?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF wird derzeit mit 73.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPLV zu verfolgen.
Wie kaufe ich SPLV-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) zum aktuellen Kurs von 73.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.02 oder 73.32 platziert, während 1829 und 0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPLV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SPLV-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF müssen die jährliche Spanne 67.14 - 75.43 und der aktuelle Kurs 73.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.45% und 0.73%, bevor sie Orders zu 73.02 oder 73.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPLV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) im vergangenen Jahr lag bei 75.43. Innerhalb von 67.14 - 75.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) im Laufe des Jahres betrug 67.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.02 und der Spanne 67.14 - 75.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPLV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SPLV statt?
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.72 und 2.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.72
- Eröffnung
- 72.71
- Bid
- 73.02
- Ask
- 73.32
- Tief
- 72.70
- Hoch
- 73.31
- Volumen
- 1.829 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- 0.73%
- Jahresänderung
- 2.61%