KurseKategorien
Währungen / SPLV
Zurück zum Aktien

SPLV: Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

73.02 USD 0.30 (0.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPLV hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.70 bis zu einem Hoch von 73.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Low Volatility ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPLV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SPLV heute?

Die Aktie von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) notiert heute bei 73.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 72.70 - 73.31 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.72 und das Handelsvolumen erreichte 1829. Das Live-Chart von SPLV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SPLV Dividenden?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF wird derzeit mit 73.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SPLV zu verfolgen.

Wie kaufe ich SPLV-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) zum aktuellen Kurs von 73.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.02 oder 73.32 platziert, während 1829 und 0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SPLV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SPLV-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF müssen die jährliche Spanne 67.14 - 75.43 und der aktuelle Kurs 73.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.45% und 0.73%, bevor sie Orders zu 73.02 oder 73.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SPLV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) im vergangenen Jahr lag bei 75.43. Innerhalb von 67.14 - 75.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) im Laufe des Jahres betrug 67.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.02 und der Spanne 67.14 - 75.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SPLV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SPLV statt?

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.72 und 2.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
72.70 73.31
Jahresspanne
67.14 75.43
Vorheriger Schlusskurs
72.72
Eröffnung
72.71
Bid
73.02
Ask
73.32
Tief
72.70
Hoch
73.31
Volumen
1.829 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
-0.45%
6-Monatsänderung
0.73%
Jahresänderung
2.61%
04 Oktober, Samstag