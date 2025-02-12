- Visão do mercado
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
A taxa do SOXL para hoje mudou para -2.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.62 e o mais alto foi 40.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SOXL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOXL hoje?
Hoje Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) está avaliado em 38.23. O instrumento é negociado dentro de 37.62 - 40.06, o fechamento de ontem foi 39.03, e o volume de negociação atingiu 64697. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOXL em tempo real.
As ações de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares está avaliado em 38.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.73% e USD. Monitore os movimentos de SOXL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOXL?
Você pode comprar ações de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) pelo preço atual 38.23. Ordens geralmente são executadas perto de 38.23 ou 38.53, enquanto 64697 e -3.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOXL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOXL?
Investir em Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares envolve considerar a faixa anual 7.22 - 40.06 e o preço atual 38.23. Muitos comparam 11.91% e 205.11% antes de enviar ordens em 38.23 ou 38.53. Estude as mudanças diárias de preço de SOXL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) no último ano foi 40.06. As ações oscilaram bastante dentro de 7.22 - 40.06, e a comparação com 39.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) no ano foi 7.22. A comparação com o preço atual 38.23 e 7.22 - 40.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOXL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOXL?
No passado Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.03 e 24.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.03
- Open
- 39.48
- Bid
- 38.23
- Ask
- 38.53
- Low
- 37.62
- High
- 40.06
- Volume
- 64.697 K
- Mudança diária
- -2.05%
- Mudança mensal
- 11.91%
- Mudança de 6 meses
- 205.11%
- Mudança anual
- 24.73%